Luc-la-Primaube. Adolescence et sexualité à l’ère du numérique au cœur d’une conférence

La MJC de Luc-la-Primaube a organisé une conférence sur les ados, la sexualité et l’usage du numérique, animée par Sandie Delforge, salle Vol de nuit à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube. Cette conférence-débat orchestrée par François Bégaudeau, directeur de l’accueil de loisirs et animateur de la vie sociale de la MJC, et de Valérie Gabriac, responsable du relais petite enfance "La Galipette", a connu un grand succès.

Près d’une trentaine de personnes en présentiel et une vingtaine en visio ont participé à cette conférence pour échanger sur ce sujet parfois tabou mais bien présent dans notre quotidien. Souvent, aborder le sujet des sexualités avec nos adolescents peut s’avérer périlleux.

Souvent, c’est parce que nous oscillons entre l’envie de protection et la peur d’être intrusif.ive dans l’intimité de nos enfants.

Et souvent, nous sommes remués par nos ressentis, par nos émotions et cela entrave le dialogue. Lors de ce temps de rencontre, l’intervenante Sandy Delforge, animatrice de prévention en santé sexuelle, à l’aide d’un diaporama, a abordé différents sujets : comment ouvrir la discussion avec son ado ? Comment accueillir sa parole, être à son écoute ? Comment accueillir ses propres émotions, ses inquiétudes ? Quelques pré-requis, l’alarmisme sexuel, l’âge de la majorité sexuelle, le consentement, la prédation sexuelle, les stéréotypes de genre et sexualités, les violences sexistes et sexuelles, internet qui est un outil d’accès à l’information, de socialisation, d’influence, de divertissement et de militantisme, l’intimité, des garçons sans frein et des filles responsables, le cyberharcèlement, les masculinistes, comment se protéger sur internet, une éducation à la vie affective et sexuelle…

Lors de cette conférence, Sandy Delforge a apporté des réponses à ces questions en illustrant ses propos par des exemples concrets.