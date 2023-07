Cyclisme : À Rodez, enfin un Aveyronnais à la fête lors du Challenge départemental ?

Une soixantaine de coureurs vont prendre part au Grand Prix de la ville de Rodez, vendredi 14 juillet, sur l'habituel circuit en plein centre-ville.

L’adage qui veut que nul ne soit prophète en son pays s’applique à merveille au Challenge Aveyron MMA-Skoda-Centre Presse Midi Libre. Cette année, les quatre premières épreuves arrivées à leur terme (celle de Rignac a été arrêtée en raison d’une chute massive) ont sacré quatre coureurs issus de clubs hors du département. Autant dire que les locaux sont bien motivés pour changer la donne vendredi 14 juillet, lors du Grand Prix de la ville de Rodez.

La course s’élance à 18 heures et une soixantaine de coureurs sont attendus pour arpenter l’indémodable tourniquet autour du parc du foirail (68 tours de 1,1 km), précédant le feu d’artifice.

"Circuit rapide"

Les Aveyronnais pourraient donc être tentés d’allumer les premières fusées, au cours d’une épreuve généralement disputée à un rythme endiablé sur "un circuit rapide", comme le précise Victor Santos, président du Vélo club Rodez, organisateur de la course.

Ils n’auront en tout cas pas à affronter la concurrence de Damien Albaret, Maxence Carrère et Lilian Bernat, vainqueurs respectifs à Sébazac, Saint-Affrique et Decazeville lors du Challenge, tous absents à Rodez. Au contraire de l’Issoirien Jérémy Boudignon, sacré à Millau et détenteur du maillot blanc de leader.

Dans les environs du musée Soulages, cette tunique pourrait lui être contestée par les Decazevillois Julien Cayssials et Armand Espeilhac, actuels 3e et 4e au Challenge.