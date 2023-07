La Féria de Rodez revient le 14 juillet : voici où en profiter et les animations au programme

Habituellement programmée au mois de septembre, cet été, la troisième édition de la Féria ruthénoise animera les soirées du 14 et du 15 juillet.

Cette année, le Piton aura un petit air de paysage landais au moment du 14 juillet. Habituellement organisée au début du mois de septembre, la Féria de Rodez aura cette année lieu lors de la fête nationale, et se poursuivra même le lendemain, le samedi 15 juillet pour les plus robustes festayres.

"C'est la Ville qui nous a fait cette proposition, explique Pierre Divin, cogérant du restaurant la Compagnie à Rodez, qui organise l'événement avec deux autres établissements de la place d'Armes, le Coq de la place et les Colonnes. Cela nous permet de nous inscrire à la programmation d'été et cela va offrir un nouveau week-end bien animé aux Ruthénois." Mais pas que, puisque forcément, les touristes seront eux aussi conviés aux festivités, à une seule condition, se fondre dans l'ambiance.

"On veut que l'esprit féria, d'une fête bon enfant, soit respecté. Il faudra que les participants jouent le jeu, on espère voir du monde habillé en rouge et blanc !", ambitionne le commerçant. Pour cela, des bandanas seront vendus sur place, comme cela, il n'y aura aucune excuse. Une programmation, notamment musicale, qui renforce cet aspect. "Ce sont des groupes ou des artistes tout public, qui savent mettre l'ambiance, qui seront présents", va de ce sens Pierre Divin.

"Profiter du spectacle"

Ainsi le 14 juillet, le rendez-vous sera donné dès 18 h avec le groupe "Gipsy pop" des Fiesta compas. Pour des concerts prévus jusqu'à 2 h du matin. "Bien sûr, au moment du feu d'artifice, les groupes s'arrêteront pour que tout le monde puisse profiter du spectacle", rassure-t-il. D'autant que la place d'Armes, que ces cafetiers entourent et sur laquelle se tiendra la grande scène, offrira une vue dégagée sur ce spectacle pyrotechnique tiré depuis le parking de la salle des fêtes. Un lieu qui sera en quelque sorte en configuration Fête de la musique, avec la circulation coupée en début de soirée, et des entrées filtrées au niveau de trois points de contrôle, pour plus de sécurité.

Mais ce n'est pas tout, au-delà de la scène, durant ces deux jours, à plusieurs reprises des bandas viendront animer le cœur de ville. Tout comme des clubs sportifs, qui proposeront des démonstrations dans la journée du samedi. Le tout pour un bel ensemble, que les organisateurs, épaulés par l'entreprise Symfonix, veulent réussi et sans encombre. En tout cas l'année passée entre 4 000 et 5 000 personnes ont répondu à l'appel, un chiffre que tous espèrent voir exploser.