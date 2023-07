Sébazac-Concourès. La fresque attend les visiteurs

Cette première semaine de juillet était consacrée à l’élaboration de la fresque sous les conseils avisés de Jokolor. Après avoir réalisé sur l’école du village, voilà plus d’un an, "le corbeau et le renard", dessiné et peint avec la participation des écoliers et des habitants, c’était au tour du terrain de Justine.

Un mur de béton, gris et "moche", longeait le terrain de basket. Prévu depuis l’aménagement du lieu, Jokolor avait donné rendez-vous, ce début juillet, aux enfants de l’école et aux gens du village pour réaliser une fresque en lieu et place de ce mur.

Durant plusieurs jours se sont succédé enfants, parents, grands-parents et habitants de Concourès. Aujourd’hui, c’est un décor en lien avec le lieu, tenant compte des couleurs du terrain de basket et de l’environnement.

Un beau ciel bleu, garni de nuages, un rappel des bandes blanches du terrain et, ci et là, une couleur qui vient rappeler des tons déjà présents sur le site.

Un peu timides, un peu malhabiles, les peintres éphémères, guidés par l’artiste Jokolor ont réalisé une belle fresque que ne manqueront pas d’admirer les visiteurs du terrain de Justine, déjà tellement apprécié !

L’artiste, quant à lui, est déjà reparti vers de nouvelles aventures picturales.