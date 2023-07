Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Deux chorales à l’unisson

Ce vendredi 30 juin, la chorale des voix d’Olt et celle des Échos de Roqueprins ont offert aux nombreux spectateurs un bel intermède musical. Cela fait plus de 30 ans que la chorale des voix d’Olt a été créée. Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’émotion que son chef de chœur Michel Bayol, dans son discours d’accueil en faisait l’historique. Ensuite place au chant ! C’est la chorale lozérienne Les Échos de Roqueprins qui assurait la première partie du concert, puis en deuxième partie ce sont les voix des choristes des voix d’Olt qui s’élevait vers les voûtes de l’église paroissiale. Enfin, pour terminer ce magnifique concert l’ensemble des deux chorales ont chanté 1492 de Vangelis. Le concert se clôturait par des salves d’applaudissements fournis et mérités. Bravo à la chorale des voix d’Olt pour cette belle aventure musicale et merci de nous offrir ces beaux moments.