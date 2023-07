Luc-la-Primaube. Les cyclotouristes en balade dans le Périgord Noir

Les licenciés de l’Entente cycliste Luc-Primaube et leurs conjoints, soit plus de cinquante participants, ont passé quelques jours ensemble dans un endroit magnifique, Montignac-Lascaux. L’accueil de ce beau manoir fut des plus chaleureux. Des routes empruntées à la périgourdine pour les cyclistes et un patrimoine historique architectural très riche pour les accompagnatrices.

Samedi après-midi, découverte des alentours pour tous, cyclistes et marcheurs, avant la journée de dimanche consacrée entièrement au vélo avec des circuits bien vallonnés, adaptés à chacun et un temps splendide qui a permis de découvrir les beaux villages du Périgord par de petites routes tranquilles. Après l’apéro traditionnel de dimanche soir suivi d’un repas gastronomique très apprécié, lundi, une sortie plus courte fut proposée. Les conjointes ont aussi découvert les environs, sous la houlette de Maryse qui avait prévu un programme pour chaque jour.

Dimanche, elles sont parties à la journée pour 18 km vers les étangs, le château de Coulonges et visiter le vieux village de Montignac avec ses rues bordées de maisons à colombages et sur pilotis. Lundi elles ont découvert Saint-Léon-sur-Vézère, classé comme un des plus beaux villages de France. Quelques-uns, qui ne connaissaient pas, ont visité les grottes de Lascaux. Trois jours sportifs pour tous, très agréables et qui se sont déroulés dans une super ambiance. Tout a une fin, et il faut rejoindre l’Aveyron avec une pointe de regret et l’envie de découvrir davantage.

Vivement la prochaine sortie !