Quilles de huit : Xavier Boularot (Rodez) couronné champion de l'Aveyron au sprint

Le Ruthénois a été sacré champion grâce à ses 331 quilles, vendredi 14 juillet à Saint-Amans-des-Côts, devant Jérôme Foulquier (Saint-Christophe). Olivier Planques (Sainte-Geneviève), Alexandre Galiléa (Olemps) et Julien Clamens (Inières) ont complété le podium.

Aux côtés de ses coéquipiers du SQ Rodez, Xavier Boularot a longuement attendu l’officialisation de son sacre à l’issue de la sixième partie, vendredi 14 juillet à Saint-Amans-des-Côts. Avant de pouvoir laisser exploser une joie contenue. À 33 ans, le Gageois d’origine a frappé un grand coup dans le monde des quilles en venant conquérir le titre détenu par Camille Bardou (Campuac), dernier vainqueur en 2022.

"J’étais dans ma bulle"

"Je ne réalise pas du tout. C’est mon premier titre. J’ai été régulier dans ma journée, malgré une petite à la première partie ce matin (49), comme dans ma saison. J’étais dans ma bulle lors de la dernière partie puis les copains m’ont tiré, comme tous les Ruthénois", racontait le nouveau champion de l’Aveyron.

Pourtant, celui qui figurait à la deuxième place du classement des moyennes de la saison ne faisait pas forcément partie des favoris intemporels de la compétition. Cinquième à l’issue de la matinée avec 164 quilles, Boularot n’avait plus qu’à lâcher les chevaux l’après-midi. Avec un 57 pour attaquer et se placer sur le podium à cinq quilles d’Olivier Planques. Puis 55 pour prendre la tête à égalité avec le Génovéfain. Le suspense était à son comble avant la dernière partie avec Boularot et Planques en tête, devant Galiléa pour deux quilles.

Jérôme Foulquier (Saint-Christophe) a décroché la médaille d'argent chez les maîtres joueurs. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Olivier Planques et Alexandre Galiléa ont craqué

La chaleur et la fatigue ont ensuite fait la sélection. Et avec un nouveau 55 au bout de la dernière partie, Xavier Boularot avait placé la barre (trop) haute. Planques et Galiléa ont craqué, faisant respectivement 48 et 50 quilles et laissant la voie libre au Ruthénois. Cinq ans après Yohan Carvalheiro, Xavier Boularot a frappé fort en ramenant le titre dans la préfecture. Sous l’émotion de sa compagne, de son papa et de ses enfants. Un premier titre pour lui, parmi les gros, qui pourrait en appeler d’autres.

L'émotion du nouveau champion aux côtés de ses coéquipiers ruthénois et de sa famille. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Le jeune trentenaire est le nouveau champion de l’Aveyron et pointe en tête au classement des moyennes. De quoi se donner de nouvelles ambitions pour la fin de saison ? Une chose est certaine : désormais, il faudra compter avec Xavier Boularot.