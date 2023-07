Rugby : la France joue (déjà) une finale de Coupe du monde ce vendredi, où et quand suivre la rencontre ?

À deux mois du début de la Coupe du monde de rugby en France, les Bleus peuvent déjà grimper sur le toit de la planète, ce vendredi 14 juillet 2023 !

Le XV de France lancera sa Coupe du monde à Saint-Denis le vendredi 8 septembre 2023 contre la Nouvelle-Zélande. Il tentera d'aller conquérir un trophée qui lui a toujours échappé, après trois finales perdues (1987, 1999, 2011). Mais ce vendredi 14 juillet, les Tricolores peuvent déjà grimper sur le toit du monde !

Les U20 en finale !

En effet, les moins de 20 ans sont en finale de la Coupe du monde qui se tient en Afrique du Sud. Les Bleus ont, pour l'instant, réalisé un sans-faute dans la compétition : ils ont remporté les trois matchs de groupe face au Japon (75-12), la Nouvelle-Zélande (35-14) et le pays de Galles (43-19), avant de réaliser un exploit en demi-finale.

Menés 17-0 par l'Angleterre après un début de match manqué, les U20 rentrent aux vestiaires avec 10 points de retard (14-24). Ils renversent alors le Crunch en deuxième période, dans une seconde partition de toute beauté, infligeant un 38-7 aux Anglais pour s'imposer 52-31.

Retrouvailles avec l'Irlande

Cette Coupe du monde U20 réserve ce qu'il y a de mieux comme affiche pour une finale : un France - Irlande ! Les deux nations étaient, il y a à peine quelques mois, à la lutte pour le Grand Chelem dans le Tournoi des Six Nations. Et le combat avait tourné à l'avantage du XV du Trèfle, qui s'était imposé 33-31. Un air de revanche planera donc sur cette finale du Mondial U20 !

La passe de trois ?

Si les Bleus n'ont pas conquis le Grand Chelem cette année, ils restent sur deux performances majuscules en Coupe du monde. Alors que les trois dernières éditions du tournoi suprême ont été annulées en raison du Covid-19, la France est sur une superbe série de deux sacres.

En 2018 et en 2019, les troupes de Sébastien Piqueronies, actuel manager de la Section Paloise, ont respectivement écarté l'Angleterre (33-25) et l'Australie (24-23) au moment de grimper sur la plus haute marche du podium. Sur laquelle l'Irlande n'est, pour l'instant, jamais allée. Les Bleus peuvent donc, ce vendredi, réaliser un triplé monumental.

Où suivre la rencontre ?

Pour cette finale, la France dégainera notamment sa charnière alignée à quatre reprises au Mondial et composée de Baptiste Jauneau et Hugo Reus. Impressionnant en demi-finale, le troisième ligne Marko Gazzotti débutera, tout comme le Briviste Mathis Ferté à l'arrière. Le staff des Bleus pourra aussi compter sur des jokers de luxe, comme Léo Carbonneau à la mêlée.

La rencontre démarrera à 19 heures, ce vendredi 14 juillet 2023, et sera diffusée sur l'Equipe.