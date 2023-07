Soulages-Bonneval. Soirée festive au lac des Galens

Le comité d’accueil et d’animation a organisé récemment la 13e édition de cette soirée dédiée aux associations luttant contre les cancers.

Un cadre magnifique, une météo estivale et le début des vacances scolaires, de quoi passer une bonne soirée.

Tout commence avec une représentation des danseurs et musiciens du groupe folklorique Los Oyolos, le public s’approche de la scène afin de regarder les pas saccadés et bruyants des danseurs, tous s’émerveillent devant la prouesse des enfants.

La banda Polysons de Saint-Flour, a animé l’apéritif, les bénévoles s’affairent derrière la buvette afin de satisfaire le plus grand nombre, il n’était pas trop de 7 pour cette mission. Le barbecue est en route, l’aligot file, les premiers gourmands se dirigent vers le self où Paulette, les deux Josette, Evelyne, Aline et Béa, leur remirent un plateau sur lequel Gérard, André ou Vincent ont déposé une saucisse et Gilbert, Daniel ou Claude, une copieuse part d’aligot. Plus de 300 repas ont été vendus. La nuit est tombée, il est temps de rentrer en scène pour Frédérique et Matéo, les artificiers de la soirée, le feu tiré sur le lac est toujours un émerveillement. L’orage gronde, les premières gouttes tombent, tous se réfugient sous les chapiteaux ; l’ambiance est joyeuse, le groupe Mission 2, malgré la pluie, a assuré l’ambiance avec des compositions des années 80.

Les bénéfices de la soirée seront reversés cet automne à la Ligue contre le cancer et Enfance Adolescences et Diabète.

Un grand merci aux bénévoles qui ont instauré cette soirée mêlant générosité et convivialité, que cela perdure.