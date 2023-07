Dramatique accident au Rallye du Dourdou : un pilote de 27 ans est mort après une sortie de route, cette nuit

Le Rallye du Dourdou a été marqué par un dramatique accident, dans la nuit du samedi 15 juillet 2023. Un pilote de 27 ans est décédé après une sortie de route.

Lancé vendredi 14 juillet 2023, le Rallye du Dourdou a été le théâtre d'un dramatique accident. Un pilote de 27 ans a fait une sortie de route, en pleine nuit, ce samedi. Il est malheureusement décédé.

Peu après 1 heure du matin

Les secours ont été appelés à 1h07 pour intervenir au niveau de Polissal, pour un accident de moto. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aveyron nous indique que la victime est un homme de 27 ans. Il est malheureusement décédé. 15 pompiers ont été déployés.

Contactés, les gendarmes ont livré des précisions : l'accident a eu lieu durant l'épreuve de nuit du rallye du Dourdou. Le pilote a fait une sortie de route fatale. L'enquête, qui débute tout juste et qui a été confiée à la communauté de brigades de Marcillac-Vallon, permettra d'en savoir plus sur les circonstances exactes de ce drame.

La course continue

Sur les réseaux sociaux, le Rallye du Dourdou a, dans un premier temps, annoncé que l'épreuve était suspendue, ce samedi. "Suite à un accident tragique ayant eu lieu cette nuit sur la spéciale de Polissal, la direction de course a décidé de suspendre momentanément le départ de l'épreuve de jour", ont écrit les organisateurs, à 10 heures.

20 minutes plus tard, une autre décision est tombée. "Suite à la réunion pilotes animée par la direction de course, il a été décidé à la majorité de reprendre la course, dans une formule modifiée", précise le Raylle. "Le départ de l'étape de jour est programmé à 12h pour 2 passages sur la seule spéciale de Rodelle. Aucun passage sur la boucle de Polissal n'est prévu."