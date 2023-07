Onet-Village : la première pierre de la maison des associations a été posée

Un futur espace de 420 m2 au service de la vie locale.

Ce jeudi 13 juillet était un jour important à Onet-Village et de nombreux habitants, responsables d’associations et entreprises avaient répondu à l’invitation du maire pour participer à l’évènement. C’est entouré des conseillers départementaux, Valérie Abadie-Roques et Jean-Philippe Abinal, de Jean-François Bouges, vice-président de Rodez agglomération et de Marion Calmettes, architecte du cabinet l’Atelier Lorio Architecture, que Jean-Philippe Kéroslian, a posé la première pierre de la future salle d’animations et de réceptions d’Onet Village, puis coupé le ruban.

Cette manifestation symbolique marque le début officiel de la construction de cet espace polyvalent nommé l’Aula, un espace de 420m2 au service de la vie locale. Mais une "Aula", ques aco ? Ce terme nous vient du Moyen-âge et signifie la pièce commune, la grande salle où se déroulent les principaux évènements de la vie publique, ce que rappellera le maire, tout en se félicitant de voir autant de monde, preuve s’il en est besoin de l’intérêt que tous portent à ce projet "C’est une volonté municipale que de répondre aux besoins d’habitants de plus en plus nombreux et conscients que les infrastructures n’y répondaient plus, le choix a été fait de construire une maison des associations".

Par contre le choix du site s’est imposé, en raison de la présence du château et d’un périmètre dans lequel on ne peut pas construire, tout comme il était impératif de respecter son cadre et que cette construction "ne pollue pas" la vue du château. Un château qui va également bénéficier d’un grand lifting, de rénovation (cheminement intérieur, boiseries, façade, travaux sur les tours…), avec les travaux concernant les réseaux, la voirie et le look du village, cette création s’inscrit parfaitement dans un projet global. Ce dont se félicitera Jean Philippe Albinal pour le département " Le département accompagne les maires, notamment dans des projets comme celui-ci et celui du château… ", tout comme Jean François Bouges pour Rodez Agglomération "Vous avez un maire très dynamique, il apporte beaucoup, autant pour votre commune que dans l’Agglo…".

La cérémonie s’est achevée sur site avec une collation et des échanges informels très riches. L’Aula devrait ouvrir ses portes en mai/juin 2024, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour la vie associative d’Onet Village.