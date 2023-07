Onet-le-Château. Retour sur un des points du dernier conseil : le programme Action Jeunes

La ville d’Onet développe une politique active en direction de l’Enfance et la Jeunesse, à ce titre, elle mobilise toutes les ressources du territoire, afin de garantir la continuité éducative, d’organiser des projets et d’activités prolongeant le service public d’éducation et en complémentarité avec lui : c’est notamment le cas de la MJC, concernant les missions d’accueil de loisirs des enfants et des ados, qui lui ont été confiées dans le cadre d’un marché public, ou avec le recrutement d’un éducateur spécialisé qui écoute et accompagne les jeunes et leurs familles, dans leur parcours de vie.

Dans la continuité de cette dynamique en faveur des jeunes, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le programme Action Jeunes. Ce programme pédagogique et éducatif fait partie intégrante de la Convention Globale de Territoire signée avec la CAF et entre de plain-pied dans le projet du Patio-centre social.

Concrètement, cela va se traduire par l’ouverture régulière d’un espace dédié aux jeunes âgés de 14 ans révolus, situé 1bis place des Capucines. Lieu de rencontre, il doit favoriser les échanges et permettre l’émergence de projets dont les jeunes seront les initiateurs et les acteurs, sur trois domaines essentiels : l’écoute, le parcours de vie, la prévention avec un accès à l’information jeunesse.

Ce lieu sera régi également par un projet pédagogique et éducatif, associant l’ensemble des acteurs associatifs ou institutionnels menant des actions en direction des jeunes de 14 à 26 ans. Et il sera placé sous la gestion quotidienne du coordinateur Jeunes et du référent Jeunes de la commune.