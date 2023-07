À Brusque dans le Sud-Aveyron, chez les Bouvet, on fabrique des tapettes à mouches dont les gens sont gagas.

Un soulagement de la voir écrasée

Elles vrombissent à nos oreilles faisant monter instantanément l’envie de les supprimer. Elles collent à la peau et reviennent systématiquement à la même place même si un geste de la main les en a chassées. Les mouches, ce petit insecte volant à la durée de vie déjà trop longue même si elle n’est que de deux à trois semaines, suffisent à pourrir notre quotidien. Une seule dans une chambre peut vous réveiller plus tôt ou vous empêcher de dormir.

Mais à quoi servent-elles ces musca domestica ? À pas grand-chose justement : pollinisation de certaines fleurs ; nourriture pour les poissons ou volatiles et, bien sûr, nettoyage des déchets en s’en nourrissant. Face à cette utilité somme toute infime, on peut donc sans culpabilité ressentir ce soulagement de la voir écrasée. Car elle a beau être finaude et éviter quelques torchons mal lancés, la mouche passe rarement au travers de la "fascagat" ou de la "fait caguer" en occitan, un nom donné en hommage au grand-père du créateur.

Dix ans cette année

À Brusque, sur la route du Vivier, la tapette apaisante célèbre ses dix ans cette année. Elle est le fruit de l’imagination de Pierre Bouvet, 45 ans : "Quand on a intégré des presses à injecter, on a commercialisé des produits que l’on fabrique en plus de la sous-traitance pour des clients. Ils sont réalisés à partir de moules conçus ici. Notamment, la “fascagat” à partir d’un pour le manche et d’un autre pour la tête. Ils sont assemblés manuellement." L’entreprise, née en 1988 avec Bernard Bouvet, le père, a été reprise par le fils en 2010.

Trois ans plus tard, la "fascagat" naissait non sans quelques réticences commerciales. Depuis, la société a également réalisé des gobelets réutilisables depuis 2016, des boîtes à œufs ou encore un grattoir à vitre en 2021 même si le gel se fait de plus en plus rare. "On vend pas mal de tapettes, les gens en sont gagas. Une dame m’a appelé ce matin en demandant à parler à M. Fascagat !", sourit Pierre. Son prix : 1,68 € sur le site de BMI, même s’il est bas, ne peut pourtant pas rivaliser avec le marché asiatique. "On a plusieurs fois été sollicité par des sociétés qui voulaient intégrer nos tapettes dans leur catalogue mais, même avec les quantités, on ne pouvait pas s’aligner", raconte-t-il.

Un marché surtout aveyronnais

Le marché est surtout aveyronnais : "Certains m’en prennent 20, d’autres 500 par an… "De quoi arriver, grosso modo, à 7 000 ou 8 000 pièces vendues chaque année. Des "fascagat" en plastique qui, même si l’on ne parle pas d’usage unique, essuient quelques remarques : "Surtout par les écolos bobos. Lors d’un salon Fabriqué en Aveyron, on a eu un superbe accueil… sauf deux “gonzesses”, dont une qui travaille à Montpellier et m’a parlé des tortues. Je lui ai demandé à cette Madame Ingalls si elle était venue en charrette ? (Référence à la série La Petite maison de la prairie pour les plus jeunes, NDLR). Je lui ai aussi dit d’arrêter d’acheter des aliments à date limite de consommation courte emballés dans du plastique comme du jambon blanc par exemple." D’autant qu’à la coupe, en charcuterie, il est même souvent moins cher.

"La tapette, c’est plus écolo que les insecticides et ça fait faire du sport"

Quoi qu’il en soit, avec un panaché de couleurs flashy au manche translucide ou non, la "fascagat" offre un beau panel de coloris. Et puis, à l’inverse du gel, "des mouches, il y en a. Mais je les préfère aux moustiques. Il te chope avant que tu ne les chopes. La tapette, c’est plus écolo que les insecticides et ça fait faire du sport", conclut Pierre. La chasse aux mouches est ouverte.