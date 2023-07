La Fouillade. Festival du livre : toujours la valeur sûre des auteurs régionaux

Depuis un quart de siècle, le festival livre, BD et jeunesse de La Fouillade marque son territoire estival. Chaque troisième week-end de juillet, venus de partout festivaliers et auteurs se retrouvent dans un tête-à-tête plutôt sympathique. Certes pour approcher les bédéistes, il faut savoir jouer des coudes, à tel point que des rotations ont dû être mises en place afin que chacun y trouve son compte.

Indispensables du triptyque de ce festival, les auteurs confirment une présence bien ancrée. Pour eux l’écrit se jumelle à la passion des mots ou à celle de raconter histoires et faits. Mais la sélection s’avérant de plus en plus rigoureuse, la porte n’est pas ouverte à tous. D’ailleurs, depuis quelques éditions, les organisateurs ont mis en place un système de rotation en invitant certains le samedi et d’autres le dimanche. Manière de tenter de satisfaire le plus grand nombre. À ce petit jeu des chaises musicales, on retrouvera bien sûr, même si l’évidence n’est pas toujours un signe de reconnaissance, l’auteur local Michel et ses deux derniers opus : "La Fouillade histoire et souvenirs" dans lequel il décline la vie du village sous toutes ses formes dans le temps et "Contes et légendes de la vallée du Lot en Rouergue et Gévaudan" paru aux éditions "Toute Latitude". La maison d’édition villefranchoise chère à Laurent Tranier, qui s’affirme de plus en plus dans des choix pesés et réfléchis, sera également présente. Nées en 2005, les Éditions Toute Latitude proposent un catalogue en trois domaines : l’Amérique Latine, les témoignages et documents et les livres de région du domaine "Terres d’excellence". Parmi les Aveyronnais, on notera aussi la présence de l’auteur occitan à la plume précise et subtile Sergi Gairal, les Ruthénois Reine et Yves Carcenac seront aussi de la partie, tout comme la Fouilladaise Viviane Ruiz. Mais aussi Yves Gantou, Christian Font, Rémi Ros qui raconte l’Aveyron autrement, Jean Dupin et ses romans, Robert Millet, Martine Vischer, Philippe Gil, Françoise Besse, Christine Carneau, François Henri Soulié, Natalice, Lou Achard, Muriel et Yves Carchon, Pierre-Jean Brassac, Jacques Lavergne, Virginie Jouany, Gilles Vincent, Luciano Mélis, Robert Millet (pour avoir le détail des journées de présence, rendez-vous sur la page FB festival bulles 12). Le festival se déroulera samedi 22 et dimanche 23 juillet de 10 heures à 18 heures, en continu, entrecoupé d’une pause repas pour les artistes. L’entrée reste gratuite pour le public. Différentes animations auront lieu : atelier de sculpture en papier mâché avec Michel Brassac, atelier de pop-up avec François Millet, escapade game autour de la série "évolution Z" avec Cee Cee Mia… ce sera le samedi ainsi que différentes conférences.