"Merci de vous demander si oui ou non c'est vraiment urgent" : les pharmacies de Rodez lancent un appel

Sur les réseaux sociaux, la pharmacie Druelle, à Druelle-Balsac, près de Rodez, a lancé un appel destiné aux patients.

Le message est posté à 00h57, dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 juillet 2023. Dans sa publication, la pharmacie Druelle, à Druelle-Balsac, près de Rodez, lance un appel aux patients.

"Pour les urgences et QUE pour les urgences"

Dans un premier temps, elle rappelle que tous les jours, "une des 23 pharmacies du Grand Rodez est de garde. Elle est de garde pour les urgences et QUE pour les urgences", avant d'insister : "Le renouvellement de vos ordonnances, la solution de rinçage de vos lentilles, le lait en poudre pour votre bébé que (oups) vous avez oublié d'acheter entre 8h et 20h (ce sont les amplitudes horaires assurées sur le secteur) NE SONT PAS des urgences !"

Manque de personnel

Toujours dans le cadre de sa publication nocturne, la pharmacie Druelle souligne que les "pharmaciens qui assurent les gardes la nuit enchaînent souvent 48 heures de présence dans leur officine. Tous n'ont pas assez de personnel pour pouvoir aller se reposer un lendemain de garde". Elle évoque un "manque de personnel", qui touche aussi "le commissariat de Rodez". Avant de s'adresser directement aux patients.

"Merci de faire passer le message..."

"S'il vous plaît, au nom de tous mes confrères sur Rodez, merci de vous demander si oui ou non c'est vraiment urgent avant d'appeler la nuit une pharmacie ! Au nom de toute la profession je vous remercie", appuie la pharmacie Druelle, qui demande aux lecteurs de ce message de le "faire passer autour de vous, à vos familles, à vos enfants, à vos amis 'non branchés' réseaux sociaux". Et à l'établissement de conclure en rappelant l'essentiel : "bien sûr, nous sommes toujours là pour les urgences !"