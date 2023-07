Tour de France 2023, étape 15 : l'acte II de la bataille des Alpes va-t-il enfin départager les inséparables Vingegaard et Pogacar ?

Ce dimanche 16 juillet, la 15e étape longue de 179 km se dispute entre Gets et Saint-Gervais Mont-Blanc. Les cinq ascensions dont trois de première catégorie représentent une nouvelle opportunité pour le leader danois Jonas Vingegaard et son dauphin Slovène Tadej Pogacar toujours au coude à coude.

La 15e étape du Tour de France dimanche entre Les Gets et Saint-Gervais représente une nouvelle opportunité pour Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, toujours au coude-à-coude, de tenter de faire la différence dans les Alpes. Grosse bagarre prévue dans le final Longue de 179 km, l'étape propose cinq ascensions répertoriées, dont trois de première catégorie, jusqu'à l'arrivée au sommet à Saint-Gervais, au pied du Mont-Blanc. "Il y a 70 kilomètres pas trop difficiles pour commencer. Peut-être que ça laissera le temps à une échappée de prendre du terrain. Pour les leaders, le final constitue obligatoirement une grosse bagarre parce que c'est l'une des quatre arrivées au sommet de cette édition", explique Thierry Gouvenou, le traceur du Tour. Le profil de la 15e étape. Journée de repos lundi Alors que Vingegaard et Pogacar se tiennent en dix secondes au classement général, la montée finale au Bettex dans la côte des Amerands, avec des passages à 17%, constitue un tremplin idéal pour attaquer, à la veille de la journée de repos. Romain Bardet, qui a abandonné sur chute samedi dans la première étape alpestre, s'était imposé en solitaire à Saint-Gervais en 2016 à deux jours de l'arrivée à Paris pour verrouiller sa deuxième place finale. Départ à 13h05 Départ depuis Les Gets Les Portes du Soleil à 13h05 (lancé à 13h20), arrivée à Saint-Gervais Mont-Blanc à 18h17 (horaire calculé sur une moyenne de 36km/h). Sur France 3 à partir de 12h55 puis France 2 à partir de 15h00.