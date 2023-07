Rignac. Cabaret Décousu : deux siècles de chanson française ce samedi

"Une voyelle peut en cacher une autre et si c’est une chanson qui nous ressemble, c’est aussi et même davantage, une chanson qui nous rassemble". Philippe Meyer présente ainsi le spectacle qu’il a mis en scène et qui est programmé samedi 22 juillet à 20 heures au château de Bournazel. Avec les musiciens, chanteurs et comédiens Noëmie Zur­letti, Benoît Carré, Guillaume Laloux, Jean-Claude Laudat et Pascal Sangla, il va mettre à l’honneur la chanson française : "Une chanson que nous chantons ou une que nous écoutons, un tube qui ne nous sort pas de la tête ou un air que nous nous gardons au chaud, rien que pour nous". Autant de mots pour nous dire que la chanson sert à souder les groupes et à marcher au pas aussi efficacement qu’elle permet de rêver dans son coin : " La chanson donne des souvenirs à ceux qui n’en ont pas, elle allège nos chagrins d’amour ou elle nous fait partager pendant trois minutes une passion torride ou un chagrin inconsolable, la chanson célèbre la patrie, elle se paie la tête des gouvernants, elle célèbre les voyages et elle invente des destinations, elle se moque ou elle gémit, elle lève le poing ou elle fait danser les pieds les moins lestes", a commenté Philippe Meyer.

Informations et réservations Tarif plein, 20 €, tarif réduit – 18 ans, 15 €Réservations : www.chateau-bournazel.fr/reservationsEmail : chateau.de.bournazel@gmail.com Tél : 05 65 80 81 99 ou 06 65 54 12 42