Canicule : France, Europe, monde, quels sont les records absolus de chaleur, et à quand remontent-ils ?

Alors que de fortes températures sont encore attendues dans plusieurs endroits d'Europe et du monde en cette deuxième partie de juillet 2023, à quand remontent les records absolus de chaleur ? Quelles avaient été les valeurs enregistrées ? Ce que disent les chiffres.

Les températures vont nettement grimper en France et dans plusieurs parties du monde, à l'occasion de cette troisième semaine du mois de juillet 2023. Dans l'Hexagone, les journées du mardi 18 et du mercredi 19 seront particulièrement chaudes, comme l'a annoncé Météo France. Mais à quand remontent les records absolus dans le monde, en Europe et dans notre pays ?

Un record du monde de 1913... validé ?

Le record absolu de température dans le monde fait couler beaucoup d'encre. Enregistré à Furnace Creek, aux Etats-Unis, il est de 56,7°C. Mais si cette donnée est particulièrement pointée du doigt, c'est en raison de sa date. En effet, elle remonte au 10 juillet 1913. Les méthodes employées à l'époque pour définir cette température laissent les statisticiens dubitatifs sur la valeur de ce chiffre.

En 2020, Météo France nuançait également cette donnée, mentionnant une autre valeur, dans la même région ! "Une température de 54,4 °C a été également relevée à Furnace Creek dans la vallée de la Mort aux États-Unis le 16 août 2020, à 15h41 locales", écrivaient les météorologues.

La Sicile en surchauffe

Dans le Vieux-Continent, la Sicile a souvent vu le thermomètre grimper très haut. Déjà, en 1999, une température de 48,5°C avait été enregistrée. 22 ans plus tard, le 11 août 2021, la région de Syracuse a été le théâtre d'une journée historiquement chaude. La valeur de 48,8°C était alors notée : un record absolu en Europe.

Sans surprise, la Grèce ou encore l'Espagne affichent également des records très élevés, mais inférieurs aux chiffres siciliens. À Eleusis, en 1977, il avait fait 48°C le 10 juillet, quand l'Andalousie et Montoro avaient, eux, vu le thermomètre afficher 47,4°C, le 14 août 2021.

En France, record dans l'Hérault

En France, lorsque le mot "canicule" est employé, l'année 2003 anime de nombreux souvenirs. Pourtant, ce n'est pas à cette occasion que le record national de chaleur a été enregistré. Il est beaucoup plus récent puisqu'il date du 28 juin 2019. C'est dans la commune de Vérargues, dans l'Hérault, que le thermomètre a affiché la valeur de 46,0°C. Un record absolu qui n'a pas été battu, depuis, dans l'Hexagone.