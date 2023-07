Canicule et orages : 18 départements en vigilance orange ou jaune, l'Occitanie concernée

Le Sud de la France va encore suffoquer ce mercredi 19 juillet 2023.

Dans son dernier bulletin météo établi ce mercredi 19 juillet à 6 h, Météo France place 9 départements du Sud de la France en vigilance orange canicule.

Le Gard et l'Hérault en Occitanie

Il s'agit des départements du Gard, de l'Hérault pour la région puis du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-de-Haute-Provence, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse et de la Corse du Sud.

Quatre départements en vigilance jaune

Par ailleurs, quatre autres départements dont les Pyrénées-Orientales en Occitanie sont, eux, placés en vigilance jaune canicule. L'Ardèche, la Drôme, les Hautes-Alpes sont aussi concernés.

Les départements en vigilance canicule ce mercredi 19 juillet. Illustration - Pixabay

Cinq départements en vigilance orages

L'Ain, la Haute-Savoie, l'Isère, la Savoie et les Hautes-Alpes sont placés en vigilance jaune orages.

Les départements en vigilance jaune orages ce 19 juillet. Illustration - Pixabay

La canicule persiste sur le Sud-Est

Dans son bulletin, Météo France évoque l'arrivée ce mercredi matin d'une dégradation nuageuse dans le Nord-Ouest, et "s'accompagnant de quelques gouttes vers les côtes de la Manche".

En revanche, sur les deux tiers Sud-Est, les conditions sont estivales et souvent bien ensoleillées. "Cependant, quelques orages isolés circulent en cette fin de nuit sur le quart sud-est. Des nuages bas s'attardent en journée sur le sud-ouest, et une averse orageuse locale est possible en fin de journée sur l'est de la chaîne pyrénéenne".

Des températures de 36 à 40°C, notamment en Occitanie

Avec des températures nocturnes variant de 13 à 18 degrés sur la moitié Nord, 16 à 24 degrés sur la moitié Sud, localement 25 degrés voire plus à Nice et en Corse.

Les températures maximales sont à nouveau caniculaires entre Hérault, Alpes-Maritimes et Corse, allant de 36 à 40 degrés. Les 35 à 36 degrés sont parfois atteints sur les Pyrénées-Orientales, ainsi que le sud de la Drôme et de l'Ardèche. Ailleurs, les températures sont en baisse, notamment dans le Sud-Ouest avec 24 à 29 degrés.