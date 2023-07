CARTE. Canicule : la vigilance orange étendue à dix départements, voici les prévisions de ce mercredi

Si les températures sont annoncées en baisse, elles resteront très élevées dans le sud où six départements d'Occitanie restent en vigilance canicule.

Sera-t-il possible de respirer un peu mieux ce mercredi 19 juillet ? Ce sera le cas dans l'ensemble du pays où les températures sont en baisse, sauf dans le Sud Est. Dans son dernier bulletin du mardi 18 juillet à 16h, Météo France indique que 23 départements sont placés en vigilance canicule (10 en orange et 13 en jaune). Parmi eux, six de la région Occitanie.

Les 23 départements en vigilance canicule ce mercredi 19 juillet. Capture d'écran - Météo France

Les 7 départements en vigilance jaune ce mercredi 19 juillet. Capture d'écran - Météo France

Après le pic de chaleur de mardi, de l'air moins chaud baignera ce mercredi l'ouest et le nord de l'Hexagone. Des averses pourraient s'installer de la Normandie aux Hauts de France.

À l’inverse, les très fortes chaleurs qui ont particulièrement sévi mardi seront toujours présentes ce mercredi avec localement 40° de la région Provence-Alpes Côte d'Azur à la Corse.

Occitanie : six départements en vigilance canicule

Les prévisions en Occitanie ce mercredi après-midi. Capture d'écran - Météo France.

Ces chaleurs resteront également très élevées en Occitanie (six départements sont placés en vigilance canicule) où la tramontane soufflera sur le Languedoc-Roussillon. Le risque d'incendie deviendra d'ailleurs très fort du Roussillon à la Provence balayées aussi par le vent d'ouest.

Dans le détail, les Pyrénnées Orientales, l'Hérault et le Gard sont en alerte orange, tandis que l'Aveyron, la Lozère et le Tarn sont en vigilance jaune.

Parallèlement pour cette journée du mercredi 19 juillet, Météo France a placé sept départements en vigilance jaune (orages) dont six sont situés dans le massif des Alpes. Orages qui pourraient s'inviter aussi sur le relief des Pyrénées.