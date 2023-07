CARTE. Alerte canicule dans 23 départements, 40°C attendus : où va-t-il faire le plus chaud ce mardi ?

Dans plusieurs départements, les 40°C devraient être atteints ce mardi 18 juillet 2023 après-midi.

Un épisode de chaleur persistant va occuper le sud-est du pays toute la journée ce mardi 18 juillet 2023, Météo France a placé 23 départements en vigilance canicule. Sept d'entre eux sont en vigilance orange : Pyrénées-Orientales, Vaucluse, Var, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Haute-Corse et Corse du Sud.

Demain pic de chaleur attendu sur un large tiers sud-est. Les maximales y atteindront souvent entre 34 et 38 °C. Les 40 °C seront atteints dans l’intérieur de la Provence, en #Corse mais aussi localement dans les Pyrénées-Orientales, le Tarn et l'Isère. #VigilanceOrange #canicule pic.twitter.com/LESF2XTLLp — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 17, 2023

"Les 40°C seront atteints dans l'intérieur de la Provence, en Corse mais aussi localement dans les Pyrénées-Orientales, le Tarn et l'Isère", indique Météo France. On fait le point sur les prévisions dans les régions concernées par les vigilance canicule.

Où les pics de chaleur sont attendus mardi après-midi. Météo France

Où il fera le plus chaud en Occitanie

Plusieurs départements d'Occitanie sont concernés : les Pyrénées-Orientales en vigilance orange, quand sont en jaune l'Aveyron, le Tarn, l'Hérault, la Lozère et le Gard.

Des maximales de 40°C peuvent être atteintes autour de Céret (Pyrénées-Orientales) quand il fera autour de 30°C à Perpignan.

Dans l'Hérault, il fera surtout chaud dans les terres : maximum de 36°C à Lodève et Saint-Pons-de-Thomières ou 35°C à Bédarieux, quand le thermomètre affichera dans les 30°C à Montpellier.

Dans le Gard, les chaleurs seront les plus étouffantes autour du Vigan (maximales de 39°C) et Trèves (38°C). Dans l'après-midi, on ne descendra pas en dessous des 33°C dans le département, les maximales à Nîmes pourront atteindre les 35°C.

Il fera au moins 38°C autour de plusieurs villes dans le Tarn : Albi, Gaillac, Graulhet, Réalmont, Lavaur ou encore Rabastens. Comptez au moins 36°C au plus fort de la journée à Castres et Mazamet.

Les 40°C pourraient être atteints dans l'ouest de l'Aveyron du côté de Villefranche-de-Rouergue, quand il fera au moins 36-37°C à Entraygues-sur-Truyère, Espalion et Millau. Le thermomètre affichera au moins 34°C à Rodez.

En Lozère, les maximales pourront grimper à 37°C à Mende, La Canourgue ou Sainte-Enimie.

Si les autres départements ne sont pas en vigilance canicule, cela n'empêchera pas le soleil de frapper fort : 36°C à Toulouse (Haute-Garonne), 36°C à Montauban (Tarn-et-Garonne), 36°C à Figeac (Lot)