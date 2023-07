Dôme de chaleur, canicule, pic de chaleur... quelles sont les différences ?

L'Hexagone s'apprête à connaître le point extrême ce mardi 18 juillet d'un épisode de canicule qui sévit dans le sud de l'Europe, notamment en Italie et en Espagne depuis mercredi 12 juillet. De nombreux qualificatifs sont utilisés pour parler de la chaleur durant ces périodes. Quelles sont donc les différences entre pic de chaleur, vague de chaleur, canicule et dôme de chaleur ?











Pic de chaleur

Le pic de chaleur est un épisode de courte durée, de 24 à 48 h, durant lequel les températures sont très au-dessus des normales de saison.

Vague de chaleur

Une vague de chaleur est un épisode d’une durée d’au moins trois jours de températures anormalement élevées, généralement supérieures à +3°C par rapport à la moyenne mensuelle, et concernant une superficie assez étendue. Durant une telle situation, les seuils départementaux d’alerte ne sont pas atteints, au contraire de la canicule. En été, une vague de chaleur peut être caractérisée lorsque l’indicateur thermique national des températures moyennes atteint ou dépasse 25,3°C pendant au moins trois jours.

Canicule

La canicule correspond à des seuils de températures et de durées clairement définis, variables selon les départements.

Il s’agit d’un épisode prolongé de températures anormalement élevées de jour comme de nuit (trois jours et trois nuits). La canicule augmente le risque de mortalité chez les personnes les plus vulnérables, et fragilise en particulier la santé des personnes âgées et/ou dépendantes, et des nourrissons.

Lorsque ces seuils sont atteints, une alerte météo est déclenchée sur les départements concernés, ce qui n’est pas le cas pour les vagues de chaleur. Les seuils de températures varient d’une région à l’autre.

Ces situations peuvent être difficiles à supporter pour les organismes lorsque ces chaleurs s’accompagnent de forte humidité, d’absence de vent et/ou de pollution atmosphérique.

En résumé, le pic de chaleur dure un ou deux jours, la vague dure plus longtemps, la canicule, elle, signifie que la température reste élevée jour et nuit.

Dôme de chaleur

Selon Matthieu Sorel, météorologue à Météo France, un dôme de chaleur peut être vu comme une "cloche" sous laquelle les températures augmentent jour après jour. Cette cloche fait barrière aux perturbations, c'est-à-dire à la pluie et au vent.

Il concerne une période de quelques jours. Mais cela peut durer une semaine, deux, voire trois semaines.

En termes de territoire, un dôme de chaleur s'étend au moins sur une superficie équivalente à celle de la France métropolitaine.

On parle de chaleur à partir de 25°C, de forte chaleur à partir de 30°C et de très forte chaleur à partir de 35°C.