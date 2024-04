CARTES. Météo : matinée fraîche mais journée d'été pour ce samedi 13 avril, entre soleil et pic chaleur, il va faire jusqu'à 30 °C au Sud

La journée de ce samedi 13 avril 2024 augure d'un week-end chaud et ensoleillé, dont il faut profiter avant un lundi plus frais et humide. On détaille.



Cette fois, tout le Sud de la France aura son "week-end ensoleillé", comme sur le reste du territoire. Les 6 et 7 avril, l'Aveyron, l'Hérault et la Lozère notamment avaient été privés de l'effet de Foehn qui avait fait grimper les températures au-delà de 30 °C, de Pau à Mulhouse en passant par l'Auvergne. Une entrée maritime fraîche venue de Méditerranée avait en effet tenu les trois départements à l'écart de la chaleur.

Un matin encore frisquet, mais...

Mais pour ce week-end des samedi 13 et dimanche 14 avril, cette fois, les 30 °C seront atteint localement sur ces territoires. Selon Météo France, ce samedi, le ciel sera ensoleillé quasiment partout, si ce n'est un léger voile par endroits.

Le matin sera encore frisquet, selon La Chaîne Météo. Mais les températures grimperont l'après-midi de 10 °C dans le Nord à 17 °C voire 18°C sur le Massif Central, et la barre des 30 °C sera franchie localement en Aquitaine, en Occitanie ou dans le Var. Au Nord, les températures tourneront autour de 25 °C sur un large périmètre (souvent pour la première fois de l'année), et il fera entre 16 et 20 °C sur la Manche et la Bretagne.

Au-dessus des normales saisonnières

Il fera 18 °C à Brest, 23 °C à Lille, 25 °C à Nancy, Besançon et Bastia, 27 °C à Grenoble et Biarritz, et 28 °C à Clermont-Ferrand, Toulouse et Cognac. Et donc autour de 30 °C au niveau local, comme en Aveyron autour de Millau ou de Villefranche-de-Rouergue, des températures de 8 °C au-dessus des normales saisonnières pour le seul département de l'Aveyron.

Ces températures se maintiendront pour le dimanche 14 avril, malgré une légère baisse venant par le nord du pays, augurant d'un lundi 15 avril non seulement plus frais, mais plus humide voire orageux sur certaines régions.