MÉTÉO. Un pic de chaleur attendu ce week-end : jusqu’à 30 °C annoncés en Occitanie et en Aveyron, où va-t-il faire le plus chaud ?

Si le ciel est ensoleillé vendredi 12 avril 2024, le beau temps sera de la partie tout le week-end avec un pic de chaleur annoncé et des températures qui vont avoisiner les 30 °C.

C’est le printemps et le thermomètre joue le yo-yo. Après un rafraîchissement de température, le soleil fait son grand retour et en ce deuxième week-end de vacances pour la zone C (académies de Montpellier et de Toulouse) et le premier week-end pour la zone A, le temps sera beau et ensoleillé avec des températures qui vont avoisiner près de 30 °C en Méditerranée. Mais pas seulement.

Le pic de #chaleur sera atteint #samedi à l'échelle nationale. Découvrez dans notre article si le seuil de chaleur (25°C) sera atteint ou dépassé pour votre région

Hausse des températures

Pour la journée de vendredi 12 avril, Météo France confirme "la hausse des températures". Les maximales atteignent 17 à 22 degrés sur la Bretagne, près de la Manche et des frontières du nord, 20 à 24 degrés sur la moitié nord et l’Auvergne-Rhône-Alpes, 23 à 27 degrés au Sud localement 28 ou 29 degrés en Provence. "La hausse sera plus franche avec souvent 24/25 °C sur le Gard mais 26 à 27 °C de l’Hérault aux Pyrénées-Orientales en passant par l’Aude, sans exclure les premières pointes à 28 °C en limite du 11 et du 66", annonce Météo Languedoc.

Un pic de chaleur est attendu dès samedi. Comme l’expliquent les météorologues, "en météorologie, on parle de chaleur dès lors que la température dépasse les +25 °C sous mesure normalisée. Ce seuil va être largement atteint".

Le week-end dernier, le pays a connu un pic de chaleur précoce inédit : il n'avait jamais fait aussi chaud aussi tôt en France.



Des records de douceur nocturne ont également été battus durant le week-end, notamment 22,5 °C à Biarritz (64).



Météo-France

En bord de mer, les petites brises marines limiteront la hausse du mercure à 23 ou 24 °C. Dans l’intérieur des terres, on atteindra souvent 27 à 28 °C et parfois 29 ou 30 °C sur l’ensemble des départements.

En Aveyron : plus de 8 °C annoncés par rapport aux normales saisonnières

L’Aveyron n’échappera au retour du ciel très ensoleillé. Comme l’indique Météo Sud-Aveyron, ce samedi 13 avril, "les températures seront élevées dès le matin avec un mercure autour de 7-11 °C. L'après-midi, elles s’envoleront jusqu’à 18-20 °C sur les hauteurs et à 24-27 °C dans les vallées, voir jusqu’à 28-29 °C sur le bassin de Decazeville et le Villefranchois, soit plus de 8 °C supérieures aux normales saisonnières !

Il faut profiter du beau temps jusqu’à dimanche avant une nouvelle baisse des températures la semaine prochaine. Document - Météo France

Dimanche, rebelote. Le soleil sera omniprésent mais se voilera peu à peu dans l’après-midi en raison d’un retour de front froid prévu en début de semaine prochaine. "Les températures seront douces dès le lever du jour, autour de 9-12 °C. Elles atteindront l’après-midi 17-20 °C sur les monts et les Causses et jusqu’à 24-26 °C dans les basses vallées du département".

Parmi quelques relevés, Samedi 13 avril, Météo France annonce une température maximale de 23 °C sur Rodez. Le lendemain, dimanche 14 avril, le mercure atteindra les 25 °C, "une température bien au-dessus des valeurs de saison."

À Laguiole, 24 °C sont prévus samedi, 22 °C dimanche ; du côté de Villefranche-de-Rouergue, le mercure pourrait bondir jusqu’à 28 °C samedi et dimanche.