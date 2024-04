METEO. Pic de chaleur : à quand remontent les records de température pour avril à Rodez et en Aveyron ?

Alors que la France fait face à un pic de chaleur en ce début de mois d’avril 2024, Rodez voit aussi ses températures monter. Idem dans le reste de l’Aveyron !

Des températures dignes de l’été touchent la France en ce début de mois d’avril, et notamment ce samedi 6. La barre des 30°C est atteinte par endroits. A Rodez et en Aveyron, ça grimpe aussi… pour atteindre un record ?

22°C ce samedi

Selon Météo France, les maximales de ce samedi 6 avril sont de 22°C à Rodez. Elles grimperont à 21°C dimanche, avant de baisser progressivement jusqu’à mardi, où le thermomètre ne devrait même pas franchir le cap des 10°C. Bien que les prévisions soient à prendre avec des pincettes pour la fin de semaine prochaine, une nouvelle hausse est prévue, avec 20°C jeudi et 23°C vendredi, sur le Piton.

Le soleil va s’imposer à Rodez malgré une journée de mardi bien triste. Capture d'écran - Météo France

Un record… tout récent !

Et lorsqu’on parle de record de chaleur pour avril à Rodez, il ne faut pas rembobiner bien loin : selon les données climatologiques de Météo France, la température la plus élevée pour un quatrième mois de l’année dans la préfecture aveyronnaise est de 26,5°C. Et c’était le 28 avril… 2023 ! Autrement dit, il est tout récent puisqu’il date de l’an passé.

A noter que la température maximale moyenne à Rodez est de 14,9°C, selon des chiffres basés sur les statistiques entre 1991 et 2020.

Et dans les autres communes aveyronnaises ?

Les autres communes aveyronnaises font aussi face à ce fameux "pic de chaleur", encore une fois moins prononcé que dans le sud-ouest où le thermomètre côtoie la barre des 30°C. A quand remontent les records de températures maximales pour un mois d’avril en Aveyron ? Les voici, selon Météo France, toujours dans la période 1991-2020 :