CARTE. Météo : orages et vent annoncés en Aveyron, placé en double vigilance jaune ce lundi soir

Seulement placé en vigilance jaune orages en début de journée, l’Aveyron l’est désormais également pour le vent, ce lundi 8 avril 2024. À quoi s’attendre dans le département ?

Après une vigilance jaune vent durant le premier week-end de vacances de printemps, l’Aveyron avait basculé dans une alerte similaire, mais pour les orages, ce lundi 8 avril 2024. Finalement, les rafales qui vont sévir sur le territoire aveyronnais justifient le déclenchement d’une vigilance jaune vent.

Les deux alertes actives de quand à quand ?

L’Aveyron doit donc faire face à deux alertes de niveau jaune, ce lundi. Déjà annoncée plus tôt ce 8 avril, l’alerte orages sera active dès 19 heures et jusqu’à 22 heures. Quant à la vigilance jaune vent, elle est déjà en vigueur et s’arrêtera, selon le dernier bulletin de Météo France, au même moment que celle concernant les orages. À 22 heures, ce lundi, donc.

L’Aveyron est inclus dans le lot de départements en jaune, ce 8 avril 2024. C’est une double vigilance qui touche le territoire aveyronnais. Météo France - Capture d'écran

Des orages sur tout le département

Les premières prévisions faisaient état d’une moitié sud de l’Aveyron épargnée par les orages, ce lundi soir. Finalement, les éclairs sont partis pour toucher la grande majorité du territoire aveyronnais. Des orages sur tout le département (excepté Sévérac), et même des averses orageuses attendues du côté de Rodez, La Salvetat, Réquista et Belmont.

Des orages sont attendus sur la quasi-totalité du département, ce lundi soir. Météo France - Capture d'écran

Et pour le vent ?

Omniprésent depuis plusieurs jours, le vent ne quittera pas l’Aveyron, ce lundi. Dès cet après-midi, des rafales allant à 80 km/h sont déjà notées du côté de Millau, Laguiole et Salles-Curan. Météo France rapporte 75 km/h à Sévérac et Réquista, 70 km/h à Rodez, et 65 km/h du côté de Nant, Saint-Affrique, Belmont, Entraygues ou encore Espalion.

Un vent qui risque encore de s’inviter durant cette soirée du 8 avril. Voici ce que prévoit Météo France :

Millau : jusqu’à 75 km/h

Rodez : jusqu’à 70 km/h

Villefranche : jusqu’à 70 km/h

La Salvetat : jusqu’à 70 km/h

Salles-Curan : jusqu’à 65 km/h

Laguiole : jusqu’à 65 km/h

Réquista : jusqu’à 65 km/h

Espalion : jusqu’à 55 km/h

Sévérac : jusqu’à 55 km/h

Belmont : jusqu’à 55 km/h

Une nuit calme ?

Concernant le vent, il devrait être bien moins puissant durant la nuit, n’excédant pas les 15 km/h dans une très grande majorité du département, mis à part Salles-Curan et Sévérac (50 km/h) ainsi que Réquista (40 km/h). Météo France prévoit averses et pluies éparses sur la quasi-totalité du département, excepté le Sud Aveyron.