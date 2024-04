CARTE. Météo : vent, crues, vagues… la vigilance orange étendue ce lundi, six départements concernés

Météo France a élargi sa vigilance orange déclenchée ce lundi 8 avril 2024. Six départements sont désormais concernés.

La vigilance orange déclenchée par Météo France gagne du terrain. En milieu d’après-midi, ce lundi 8 avril 2024, ce sont désormais six territoires qui sont impactés.

Vent, crues, vagues…

D’abord seul touché, le Finistère est désormais rejoint par cinq autres territoires. En plus du secteur breton figurent les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde, la Charente-Maritime, la Seine-Maritime et l’Eure. Le vent, les crues et les vagues sont les motifs mentionnés. Voici les phénomènes à surveiller dans les départements en orange :

Finistère : vent et vagues

Pyrénées-Atlantiques : crues

Gironde : crues

Charente-Maritime : crues

Eure : crues

Seine-Maritime : crues

Une grande partie de la France doit surveiller la météo, ce lundi 8 avril 2024. Météo France - Capture d'écran

67 départements en jaune

À côté de cela, pas moins de 67 territoires sont cités par Météo France, cette fois-ci dans le cadre d’une vigilance jaune. Toutes les régions sont nettement impactées, et notamment l’Occitanie, avec 11 de ses 13 départements. Voici lesquels, et les motifs qui justifient le déclenchement de l’alerte jaune :