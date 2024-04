CARTES. Effet de Foehn, coup de chaleur, sables du Sahara : pourquoi l'Aveyron est-il resté à l'écart de ce phénomène ce week-end ?

Le Sud-ouest et une bonne partie de l'Occitanie a connu un week-end météo exceptionnel avec des records de températures samedi 6 avril, mais en Aveyron, rien de tout cela. Voici pourquoi.

On aurait bien aimé avoir en Aveyron des températures au-dessus de 20°C, ces samedi 6 et dimanche 7 avril, sans atteindre les 30°C voire au-dessus comme dans le Béarn (plus de 34°C à Orthez samedi, 31,5°C à Pau !). Ce week-end (et on peut même y inclure le vendredi 5 avril), il faisait même meilleur à Aurillac qu'à Montpellier, meilleur en Auvergne (30°C à Montluçon), sur les Alpes (28,6°C à Grenoble) ou en Alsace (29,9°C à Mulhouse) qu'en Aveyron ou sur la majeure partie du littoral méditerranéen. Même le nord de la France avait des températures plus douces que nous, il n'y avait guère que la Bretagne à avoir (à peine) des températures plus fraîches que nous, et encore...

Entre Sud-Aveyron, nord de l'Hérault et sud-est du Tarn, avec autour de 11°C ce dimanche après-midi, la Montagne noire était le territoire le plus froid de France (hors haute montagne), alors que le piémont pyrénéen affiche encore ce dimanche 7 avril des températures avoisinant les 30°C.

La Montagne noire (point vert au centre) a été l'un des endroits les plus frais de France ce week-end. Météociel

La mer est fraîche

Pourquoi le littoral méditerranéen, ainsi que la Lozère et l'Aveyron (deux départements français parmi les plus froids de France ce week-end), sont-ils restés à l'écart du puissant flux de sud de cet effet de Foehn qui a traversé la France ce week-end ?

C'est que pour une fois, la Méditerranée n'a pas amené de douceur sur le sud de la France. Avec une mer encore fraîche et des vents puissants, de 70 à 80 km/h, ce flux maritime a contenu l'effet de Foehn plus à l'ouest et donc plus que limité l'envolée des températures sur le littoral... jusqu'en Lozère et en Aveyron. En Aveyron, où il n'y a guère que l'extrême ouest et l'extrême nord du département à bénéficier de températures clémentes (entre 24 et 26°C sur l'Aubrac et la vallée du Lot), plus clémentes qu'à Rodez, que sur le Lévezou ou le Sud-Aveyron, et où l'effet de Foehn a eu quelque impact sur le thermomètre.

Et les sables ?

D'autant plus dommage pour l'Aveyron que les jours qui viennent vont vers des jours plus nuageux dès ce dimanche soir, de pluies et d'orages dès ce lundi 8 avril (guère plus de 20°C sur le département), et une chute des températures d'une dizaine de degrés le mardi 9 avril... avec de la neige prévue, du moins en Lozère.

L'Aveyron ne connaîtra sûrement du phénomène climatique qui a touché la France du sud-ouest au nord-est que quelques possibles grains de sables du Sahara ce dimanche soir ou lundi, sables du Sahara qui ne réchaufferont en rien l'atmosphère. Pour la douceur, la plupart des Aveyronnais devront encore patienter quelques jours...