MÉTÉO. Tempête Pierrick : orages, pluie, vent violent, 64 départements en vigilance jaune dont 9 en Occitanie, le Finistère bascule en orange

Des vents violents sont attendus dès ce lundi 8 avril au matin et devraient atteindre leur apogée dans la nuit de lundi à mardi, alors que pluies et tonnerre encombreront le ciel du Sud-Ouest au Nord de la France.

La semaine va commencer de manière tempétueuse dès ce lundi 8 avril, avec l’arrivée sur la Bretagne de la dépression Pierrick, qui s’est formée depuis dimanche soir sur l’océan Atlantique.

Tempête et vents violents

Pierrick va générer des vents violents de sud qui souffleront dès la matinée sur la pointe bretonne, notamment le Finistère avec des rafales à plus de 140 km/h, et la Manche avec des pointes au-delà de 120 km/h. Mais le vent soufflera aussi fort sur le Sud-Ouest et dans la vallée du Rhône. Au total, 15 départements sont en vigilance jaune pour le vent, dont 6 en Occitanie :

Manche

Finistère

Côtes-d’Armor

Morbihan

Rhône

Loire

Haute-Loire

Landes

Pyrénées-Atlantiques

Tarn-et-Garonne

Tarn

Haute-Garonne

Hautes-Pyrénées

Ariège

Gers

Vagues et submersion : le Finistère en vigilance orange

La dépression Pierrick va également être responsable d’un océan démonté. Le Finistère est ainsi placé en vigilance orange pour "vagues et submersion" ce lundi à partir de 16 heures. Quatre autres départements sont placés en vigilance jaune pour les mêmes raisons :

Morbihan

Loire-Atlantique

Vendée

Seine-Maritime

Orages : 45 départements en vigilance jaune

43 départements sous les orages, surtout ce lundi soir. Capture d'écran

Si la tempête Pierrik n’affecte pas directement l’intérieur des terres, elle "pousse" devant elle un front orageux qui s’étend du sud-ouest au nord de la France en se décalant en soirée vers l’est. Pluies et orages pourront se produire dès la matinée mais prendront de l’ampleur surtout en soirée. À ce titre, 45 départements sont placés en vigilance jaune pour les orages, dont 8 en Occitanie :

Aveyron

Lot

Tarn-et-Garonne

Tarn

Haute-Garonne

Gers

Ariège

Hautes-Pyrénées

Ce temps orageux et humide en soirée pourrait entraîner également… Des chutes de sable du Sahara, qui traversent depuis ce week-end le pays d’est en ouest, notamment sur le sud de la France, un phénomène qui devrait durer jusqu’au mardi 9 avril.

Si pour ce lundi aucun département n’est concerné par des vigilances pluies inondations, cela pourrait changer dans la nuit de lundi à mardi où l’on attend de la pluie voire de la neige, notamment sur le Gard et la Lozère. Mais ces précipitations, même en montagne, devraient rester modérées.

Crues, avalanches…

29 départements du littoral atlantique, des Pyrénées-Atlantiques au Finistère, mais aussi au nord et nord-est du pays.

Quant aux avalanches, une vigilance jaune concerne la totalité des 5 départements pyrénéens et deux départements alpins, Savoie et Haute-Savoie.

Les températures encore douces, mais…

Les températures restent encore douces ce lundi, avec des minimales comprises entre 6 et 11 degrés de l’ouest des Hauts de France à la Bretagne et les Pays de Loire, entre 9 et 14 degrés ailleurs. Pour les maximales, elles n’excèdent pas 13 à 18 degrés de la Bretagne au Cotentin, et seront comprises entre 19 et 22 degrés sur le reste du quart nord-ouest, entre 20 et 25 degrés ailleurs, notamment sur l’est du pays, l’Alsace et la Lorraine où elles pourront friser les 26-27 degrés.

Mais après une nuit de lundi à mardi où le temps va se dégrader, ces températures chuteront brutalement ce mardi 9 avril sauf sur la pointe bretonne, de 10 degrés au centre du pays du nord au sud, et jusqu’à 15 degrés à l’est.