Météo : nouvelle vigilance jaune vent en Aveyron, voici où sont attendues les rafales ce dimanche

Déjà placé en vigilance jaune vent samedi 6 avril, l’Aveyron va de nouveau goûter à l’alerte ce dimanche. Voici où les rafales seront les plus puissantes.

Dès 11 heures, ce dimanche 7 avril 2024, l’Aveyron repasse en vigilance jaune vent après un répit dans la nuit, le département ayant déjà connu ce sort pour la journée entière de samedi.

Jusqu’à 19 heures

Si elle avait donc été active durant l’intégralité de ce samedi 6 avril, l’alerte jaune durera moins longtemps dimanche. Selon l’ultime bulletin de Météo France, le territoire aveyronnais composera avec cette vigilance de 11 heures jusqu’à 19 heures. Deux de ses voisins connaissent le même sort, il s’agit du Tarn et du Cantal.

46 départements encore en vigilance jaune, ce dimanche 7 avril 2024. Météo France - Capture d'écran

Où soufflera-t-il le plus ?

Comme c’était déjà le cas durant cette journée du 6 avril, Rodez va accueillir des rafales allant jusqu’à 80 km/h cet après-midi, et 70 ce soir. Des vents à 75 km/h sont aussi attendus à Laguiole et Belmont, et 70 km/h à Réquista. Dans la soirée, Météo France prévoit toujours des rafales imposantes, notamment sur le Piton (70 km/h), à Laguiole et Réquista (65 km/h).

Voici où le vent se fera remarquer, ce dimanche 7 avril 2024, dans l’après-midi :

Rodez : jusqu’à 80 km/h

Laguiole et Belmont : jusqu’à 75 km/h

Réquista : jusqu’à 70 km/h

Salles-Curan et Sévérac : jusqu’à 65 km/h

Espalion et Villefranche : jusqu’à 60 km/h

Entraygues et La Salvetat : jusqu’à 55 km/h

Le vent va aussi souffler ce dimanche soir en Aveyron. Voici à quelle intensité :

Rodez : jusqu’à 70 km/h

Laguiole et Réquista : jusqu’à 65 km/h

Sévérac : jusqu’à 55 km/h

Salles-Curan et Espalion : jusqu’à 50 km/h

Bien que la vigilance jaune s’arrête en début de soirée, la nuit pourrait aussi voir le vent rester maître dans plusieurs communes aveyronnaises, comme à Réquista (60 km/h), Salles-Curan et Rodez (55 km/h) ou encore Sévérac et Laguiole (50 km/h).

Quelle météo en Aveyron ?

Dans le sillage d’un ciel un peu moins ensoleillé en Occitanie ce dimanche 7 avril 2024, le département de l’Aveyron va vivre une journée similaire. La moitié nord du territoire aveyronnais sera sous les nuages, malgré les 24°C attendus à Villefranche-de-Rouergue.