MÉTÉO. Gelées d’avril en Aveyron : où les températures négatives ont-elles été enregistrées ce vendredi matin ?

Après un épisode de giboulées jeudi 18 avril 2024, place au gel ce vendredi 19 avec des températures qui ont dégringolé. En Aveyron, dans certaines parties du département, on est descendu en dessous des 0 °C.

Malgré le froid, le soleil est là. Mais attention, le printemps est l’une de ces saisons à piège où les températures font le yo-yo. Preuve en est, le week-end dernier, des records de chaleurs ont été atteints pour un peu partout en France, et même en Aveyron, où le mercure a grimpé jusqu’à 30 °C.

De 30 °C à – 3,8 °C en cinq jours

Et depuis le début de la semaine, c’est la dégringolade des degrés sur le thermomètre où pluie et froid s’entremêlent. Sauf qu’avec l’avancée des végétations, l’inquiétude grandit pour certaines cultures, notamment pour les vignes et les arbres fruitiers.

Des gelées néfastes sur la végétation

Car, des gelées font leur apparition et on sait combien les coups de gel sont néfastes sur la végétation en réveil. Ce vendredi 19 avril matin, les gelées étaient quasiment générales sur tout le département de l’Aveyron où les températures sont descendues jusqu’à – 3,8 °C à Alpuech.

Météo Sud-Aveyron a relevé les températures dans tout le département.