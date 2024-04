CARTES. Météo : dans une fraîcheur qui pourrait durer jusqu'à la fin du mois, gelées, neige, orages et giboulées ce jeudi 18 avril

Avec des températures qui ne vont pas dépasser les 20°C sur le pays ce jeudi 18 avril, un ciel perturbé avec vent, pluie, grésil et neige en montagne sont au menu de la journée.



Le temps va rester frais ce jeudi 18 avril en matinée, après les chutes de neige de la nuit sur les reliefs à basse altitude, avec le retour des risques d'avalanches en Savoie et Haute-Savoie et 10 départements placés en vigilance jaune pour la neige et le verglas, ce jeudi matin :

Cantal

Puy-de-Dôme

Loire,

Haute-Loire

Isère

Savoie

Haute-Savoie

Aveyron

Creuse

Corrèze

Après de faibles gelées locales possibles dans le centre et le nord-est dans la nuit de mercredi à jeudi, les chutes de neige peuvent s'abaisser en début de matinée vers 400 à 500 m sur le Massif central, 500 à 700 m sur les Vosges, Jura et Alpes, détaille Météo France.

Neige, pluie, orages, vent : un ciel encombré

Le temps devient toutefois plus calme sur la moitié ouest et l'extrême nord du pays, où seules quelques averses sont attendues. Ces averses sont un plus fréquentes sur le Sud-Ouest en journée et viennent se bloquer sur les Pyrénées, où quelques flocons sont attendus dès 900/1000 m. Averses également, parfois orageuses, sur l'est de la région PACA et la Corse.

De la pluie, de la neige, localement de la grêle ou du grésil... mais aussi du vent au sud avec mistral et tramontane qui soufflent toujours jusqu'à 60 à 80 km/h en rafales, voire 90 km/h l'après-midi, alors que la moitié nord du pays va connaître une pause consentie par Eole.

Un flux d'air froid jusqu'à la fin du mois. Facebook - Meteo Express

Des températures inférieures aux normales jusqu'à la fin du mois ?

Si à partir de ce jeudi en soirée et un peu plus vendredi, le ciel devrait se dégager sur la majeure partie de la France, les températures, elles, devraient continuer à être inférieures aux normales saisonnières... jusqu'à la fin du mois, selon Météo Express.

Ce jeudi 18 avril au petit matin, on attend entre 0 et 4 degrés de l'Auvergne au Nord-Est et jusqu'en Normandie, ailleurs entre 3 et 8 degrés, au mieux 7 à 11 degrés sur le pourtour méditerranéen et en Corse. Dans l'après-midi les températures varient généralement de 12 à 16 degrés, 10 à 13 dans le Nord-Est et le Centre-Est, et jusqu'à 18-19 degrés sur la Côte d'Azur et sur l'Île de beauté.

Ces températures ne devraient donc pas remonter d'ici à la fin du mois d'avril. La masse d'air frais se renforce sur la Mer du Nord et la Scandinavie tandis que les basses pressions domineront de l’Italie à la Mer Noire, ce qui maitiendra la France en flux dominant de secteur nord, continuant de nous arroser de fraîcheur. Après un très léger redoux entrecoupé d'averses sur le nord, ces averses devraient revenir plus largement en début de semaine prochaine, avec un thermomètre qui ne remontera pas.