Manifestation du 1er-Mai 2024 : cinq rassemblements prévus en Aveyron mercredi, voici où et à quelle heure

À l’occasion de la manifestation du 1er-Mai 2024, cinq rassemblements sont prévus en Aveyron.

C’est une tradition : le 1er-Mai, jour férié et fête du travail en France, de nombreux cortèges se réunissent dans l’Hexagone. Ce sera à nouveau le cas en Aveyron, mercredi. À quoi s’attendre ? Voici le programme.

Rendez-vous à 10 heures 30

Comme l’a indiqué l’Union Départementale de la CGT, cette mobilisation prendra forme dans cinq communes du département aveyronnais. Voici où exactement :

Rodez : à la préfecture

: à la préfecture Millau : à la gare

: à la gare Villefranche-de-Rouergue : à la mairie

: à la mairie Decazeville : au jardin public

: au jardin public Saint-Affrique : à la salle des fêtes

Les rassemblements se tiendront dès 10 heures 30. " Un pot fraternel vous sera offert", est-il précisé.

"Pour les Travailleurs et Travailleuses"

Un communiqué, rédigé par la branche aveyronnaise de la CGT, FSU et Solidaires, indiquait que ce 1er mai "va se tenir dans un contexte marqué par les guerres terriblement meurtrières, notamment en Ukraine et en Palestine. Nos organisations réaffirment leur engagement pour une paix juste et durable dans le cadre du droit international, qui ne peut se faire aux conditions de l’agresseur".

En fin de prise de parole, les syndicats appelaient "les travailleuses et travailleurs, les jeunes, étudiant-es et retraité-es, à manifester partout en Aveyron le 1er mai contre l’austérité, pour l’emploi, les salaires, les services publics, la protection sociale, les libertés et la paix juste et durable dans le monde".