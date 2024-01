Météo : du gel puis de la douceur, pourquoi le thermomètre fait-il brutalement le yoyo en Aveyron ?

Cela n'aura pas échappé aux Aveyronnais : le thermomètre fait le yoyo en ce mois de janvier, alternant entre de cinglantes gelées matinales... et une remarquable douceur. Comment cela s'explique-t-il ?

Du verglas voire de la neige, avec des sols recouverts de blanc et faisant l'objet d'appels à la prudence dès 7 heures du matin... et un mercure se promenant nettement au-dessus de 0°C durant les jours qui suivent. Le thermomètre est en plein cœur d'un vrai yoyo en Aveyron, en cette mi-janvier 2024. Comment expliquer ce scénario ?

Les enseignements de la circulation atmosphérique

Comme l'analyse Alexandre Flouttard, prévisionniste pour Météo France à Toulouse, "au lieu d'avoir une circulation atmosphérique qui est globalement d'ouest, là, on a plutôt une alternance de ce qu'on appelle des flux méridiens. On peut passer dans un flux de nord, qui sera froid, et on bascule assez vite dans un flux de sud, sud ouest, qui est beaucoup plus doux". Il enchaîne : "Ce 'yoyo' s'explique par la circulation atmosphérique, qui, en ce moment, fait soit nord-sud, soit sud-nord".

Rebelote dans les prochains jours

Et ce qui avait déjà été observé autour de la mi-janvier va de nouveau se percevoir, en Aveyron comme, d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits du pays. "On est en plein milieu d'un conflit de masses d'air. Ce week-end, c'est l'air froid qui va gagner, avec un flux de nord qui va progresser jusqu'en Aveyron. La semaine prochaine, on repassera de nouveau dans un flux de sud, sud ouest, on retrouvera des températures douces, avec des changements brutaux de température en peu de temps", poursuit Alexandre Flouttard.

"Il n'y a rien d'exceptionnel"

Si le prévisionniste constate que "c'est remarquable, parce que les gens s'en rendent compte, il fait froid ou chaud du jour au lendemain. Mais il n'y a rien d'exceptionnel". Bien que cela soit brutal. Concrètement, ces fameux flux méridiens correspondent au "vent, et aux masses d'air associées, plus fraîches depuis le nord et plus douces depuis le sud".

Quid de la suite de l'hiver ?

Concernant la suite de l'hiver, à l'échelle de la France, "la probabilité, en moyenne, c'est un temps qui reste plus chaud que la normale et plus humide que la normale, sauf sur le pourtour méditerranéen". Mais comme le répète Alexandre Flouttard : "c'est à prendre avec des pincettes".