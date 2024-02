METEO. Retour des fortes pluies : un département en vigilance orange ce mercredi, voici ce que nous réserve la fin de semaine

D'importantes pluies sont de retour ce mercredi, la perturbation va s'étendre sur une grande partie du pays d'ici ce week-end.

Mercredi 7 février 2024 signe le retour de "pluies conséquentes" dans le nord du pays, des cumuls autour de 30 mm sont à prévoir dans le Pas-de-Calais, la Somme, près des Ardennes et dans les Vosges.

Météo France place le Pas-de-Calais en vigilance orange pluie-inondation à partir de midi. Les prévisions semblent se confirmer, il était déjà tombé plus de 10 mm de pluie vers 5 heures du matin. Quatre départements sont aussi en vigilance jaune toute la journée : Manche, Somme, Nord et Ardennes. De plus, la perturbation va apporter des coups de vent jusqu'à 60-70 km/h dans les terres et jusqu'à 100 km/h sur les caps du Pas-de-Calais.

Le Pas-de-Calais ne voit définitivement pas la fin de cette saison après avoir été harcelé par des pluies très violentes ces derniers mois, nécessitant plusieurs passages en vigilance rouge. Des inondations sont plus que jamais redoutées par les habitants dont les logements ont été sous l'eau des semaines durant.

Neige, vent violent, pluie... À quoi s'attendre cette semaine ?

Si les pluies pourraient s'atténuer dans la soirée, elles devraient revenir de plus belle jeudi 8 février. "La reprise des pluies jeudi risque de nécessiter un nouveau passage en vigilance orange pour le paramètre pluie-inondation", annonce Météo France.

La perturbation va s'étaler sur une partie de la France d'ici vendredi, les cumuls de pluie pourraient être assez importants dans la région Grand-Est quand le vent soufflera fort jusqu'à la crête des Pyrénées. Les rafales risquent d'atteindre 90-100 km/h en moyenne montagne et jusqu'à 60-70 km/h dans les plaines. Des bourrasques qui concerneront également le centre-est du pays et le bassin lyonnais.

Ce week-end, un retour des chutes de neige en montagne n'est pas à exclure, particulièrement dans les Alpes du sud, dès 1 500 mètres.