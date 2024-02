Météo. Températures nettement supérieures aux normales à Rodez : cela va-t-il durer en ce mois de février ?

Le début du mois de février est particulièrement doux à Rodez. Les maximales sont très nettement supérieures aux normales pour un deuxième mois de l'année. Est-ce parti pour durer ?

Alexandre Flouttard, prévisionniste pour Météo France, nous l'indiquait en tout début d'année 2024 : "On a perdu la conception des hivers froids". Et ajoutait, dans la foulée, que l'an passé, 53 jours de gelées en moyenne, avaient été relevés sur l'ensemble des stations météo aveyronnaises... surtout concentrés sur le mois de février. Autant dire que la version 2024 du deuxième mois de l'année commence dans une ambiance bien plus douce, surtout à Rodez.

Quelles sont les moyennes ?

Comme le rapporte Météo France, la température maximale moyenne relevée par la station de Rodez est de 8,3°C pour un mois de février. Quant à la température minimale moyenne, elle est de -0,5°C : c'est plus froid que pour le mois de janvier, qui affiche une valeur de -0,2°C. Pour rappel, il s'agit des moyennes enregistrées sur la période 1991-2020.

Entre 1 et 15°C

1°C le matin, 15°C l'après-midi : la journée du samedi 3 février 2024 a donc donné des valeurs nettement supérieures (surtout pour les maximales) aux moyennes, sur le Piton. À quoi s'attendre pour la suite de ce début de mois ?

Selon les prévisions de Météo France, les journées de dimanche et lundi seront du même acabit, avec 2°C pour les minimales chaque matin, puis 14°C et 15°C pour les maximales, ces 4 et 5 février.

Au plus fort de la journée, la température chutera mardi, pour n'atteindre que 8°C à Rodez, alors que les minimales resteront stables par rapport à ce qui est observé depuis plusieurs jours (1°C).

Les maximales seront nettement supérieures aux normales à Rodez. Météo France - Capture d'écran

Parti pour durer ?

Et selon les prévisions de Météo France, cette chute du 6 février ne sera pas prolongée. Dès mercredi, les maximales repasseront à 11°C, puis 15°C et 12°C les jeudi et vendredi. Côté minimales, cela restera positif, avec 2°C le 7, 4°C le 8 et enfin 7°C le 9 février.

L'indice de confiance diminue logiquement lorsqu'on se projette sur le week-end prochain : il offrirait un samedi pluvieux avec 5°C et 10°C pour les minimales et maximales. Des valeurs qui diminueraient pour dimanche (2°C et 7°C), se rapprochant ainsi des moyennes. Cette douceur devrait donc durer encore quelques jours sur le Piton !