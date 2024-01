"On a perdu la conception des hivers froids" : depuis 1970, la moyenne du nombre annuel de gelées chute en Aveyron

Alors que le gel sévit par intermittence en Aveyron depuis le début de l'année 2024, la tendance globale des gelées sur le territoire est à la nette diminution.

À plusieurs reprises, le gel a déjà sévi en Aveyron depuis le début de l'année 2024. Mais ce froid matinal, qui a été accompagné d'appels à la prudence sur les routes, est régulièrement suivi par une remarquable douceur pour la saison.

De 70 à moins de 50

Interrogé par nos soins pour effectuer un bilan climatologique de l'année 2023 en Aveyron, Alexandre Flouttard, prévisionniste pour Météo France, annonce "53 jours de gelées en moyenne, sur l'ensemble des stations météo du département" l'an passé, surtout concentrés sur le mois de février. S'il affirme que "c'est dans la moyenne de ces trois dernières années", il plonge dans les archives. "Dans les années 70, en moyenne sur le département, on était à 70 jours de gel par an. Aujourd'hui, on est plutôt entre 45 et 50."

"On a perdu la conception des hivers froids"

Alors que 2023 a été la deuxième année la plus chaude depuis le début des relevés en Aveyron, après 2022, Alexandre Flouttard le note : "on s’habitue à avoir des années chaudes, et maintenant, le moindre coup de froid, il semble que c'est un hiver exceptionnel, mais non ! On a perdu la conception des hivers froids", ajoute-t-il, avant de renchérir : "ce n'est plus la même référence aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Si on avait une année fraîche des années 80 aujourd'hui, on trouverait ça glacial".

29 gelées en 2014

Si le nombre de jours de neige et de gel en Aveyron, comme en France, est donc en "diminution", avec une perte de "20 voire 25 jours de gel en moyenne par an", depuis quasiment un demi-siècle, "cela n'empêche pas qu'il y ait des années avec plus de gelées que d'autres". Certaines, parfois, sont quasiment orphelines de ces ambiances hivernales. Comme le rappelle le prévisionniste de Météo France, l'année qui a compté le moins de jour de gel en moyenne en Aveyron n'est pas bien ancienne : en 2014, il y en avait eu... 29.