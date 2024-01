Déjà touché par les crues, la région des Hauts-de-France s'attend à de fortes pluies et à des inondations, ce mercredi 3 janvier, comme une large moitié nord du pays. On détaille.

Le Pas-de-Calais et ses départements voisins connaissent un début d'année 2024 comme ils ont connu une fin d'année 2023 : la tête sous un parapluie et les pieds dans l'eau, une situation météorologique de plus en plus difficile à supporter pour une large part de la population du département.

Des inondations record sont à craindre

Et de nouvelles pluies, présentes ce mardi 2 janvier avec des inondations qui touchent plusieurs lieux, seront présentes ce mercredi 3, en se renforçant dans l'après-midi, d'après Météo France. Des records de montée des eaux vont sûrement tomber pour certains cours d'eau, selon plusieurs médias locaux.

La page Facebook "L'actu locale autour de Aire et Isbergues" montre ainsi plusieurs inondations en cours dans des villages, le premier débordement d'un "petit ruisseau" à Witternesse, ou des bottes de paille distribuées dans les rues de Thérouanne avant l'inondation attendue.

Selon France Info enfin, des évacuations sont en cours ce mardi 2 janvier.

Vigilance rouge, et orange et jaune de la Bretagne à l'Alsace

Conséquence, Météo France a placé le Pas-de-Calais en vigilance rouge pour les crues dès ce mardi 2 janvier, un "rouge" valable pour tout la journée de mercredi. Le département sera également en alerte orange pour les pluies et les inondations le mercredi 3 janvier. En effet, "les averses deviendront progressivement plus fortes et plus fréquentes en journée avec parfois des orages", prévoit Météo France.

Au total 39 départements seront en vigilance pour les pluies, les inondations et les crues ce mercredi 3 janvier, de la Bretagne à l'Alsace plus les deux départements savoyards.

Trois départements seront notamment en vigilance orange pour les crues :