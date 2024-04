Météo : vers des gelées "quasi quotidiennes" en Aveyron ces prochains matins ? Voici les prévisions

En marge de sa publication sur les minimales de ce dimanche 21 avril 2024 dans le département, Météo Sud-Aveyron a averti : "Les gelées risquent d’être quasi quotidiennes ces prochains jours". Que disent les prévisions ?

Depuis le 20 avril, le printemps 2024 est lancé dans son deuxième mois. Le moment choisi par les gelées matinales pour s’imposer à nouveau ! À quoi s’attendre en Aveyron pour cette semaine de rentrée ?

Jusqu’à – 4,1°C ce dimanche matin

Les premières heures de ce dimanche 21 avril 2024 étaient très fraîches dans le département. Météo Sud-Aveyron a enregistré des valeurs ayant plongé jusqu’à – 4,1°C à la station de Laguiole ainsi qu’au niveau du col de Bonnecombe sur l’Aubrac. Le thermomètre a aussi affiché – 2,3°C à Bertholène, – 1,5°C à Rodez ou encore – 0,7°C à Villefranche-de-Rouergue.

Des gelées "quasi quotidiennes" ?

Dans la fin de son message, Météo Sud-Aveyron indique que ces mêmes gelées "risquent d’être quasi quotidiennes ces prochains jours, jusqu’au week-end prochain et pourront être plus fortes". De quoi annoncer une semaine de rentrée aux minimales particulièrement fraîches ?

Ce que disent les prévisions

Quelles sont les prévisions de Météo France pour cette semaine de reprise des cours en Aveyron ? Au rayon des minimales, la journée du lundi 22 avril 2024 devrait, en effet, commencer par des valeurs négatives. Voici les valeurs annoncées :

-2°C à Laguiole et Sévérac,

à Laguiole et Sévérac, -1°C à Rodez et Salles-Curan,

à Rodez et Salles-Curan, 0°C à Espalion,

à Espalion, 1°C à Entraygues, Saint-Affrique, Belmont et La-Salvetat,

à Entraygues, Saint-Affrique, Belmont et La-Salvetat, 2°C à Villefranche, Millau, Réquista et Nant

Une rentrée avec des minimales négatives à Rodez, selon Météo France. Météo France - Capture d'écran

Pour mardi, de nouvelles valeurs négatives sont prévues à Salles-Curan, Sévérac et Laguiole. Voici les minimales du 23 avril :

-2°C à Salles-Curan

à Salles-Curan -1°C à Laguiole et Sévérac

à Laguiole et Sévérac 0°C à Rodez, Espalion et Réquista

à Rodez, Espalion et Réquista 1°C à Entraygues, Belmont et La Salvetat

à Entraygues, Belmont et La Salvetat 2°C à Villefranche, Nant et Saint-Affrique

à Villefranche, Nant et Saint-Affrique 3°C à Millau

A Salles-Curan, le thermomètre baissera encore entre lundi et mardi, le matin. Météo France - Capture d'écran

Selon Météo France, au cours de la semaine, ces minimales vont augmenter. Mercredi, seule Laguiole devrait être dans le négatif. Voici ce qui est annoncé pour le 24 avril au matin :

-1°C à Laguiole

à Laguiole 1°C à Rodez, Sévérac et Salles-Curan

à Rodez, Sévérac et Salles-Curan 2°C à Espalion, Réquista et Nant

à Espalion, Réquista et Nant 3°C à La Salvetat et Belmont

à La Salvetat et Belmont 4°C à Villefranche, Millau, Entraygues et Saint-Affrique

Pour la fin de semaine, les prévisions sont forcément à prendre avec des pincettes puisque le délai entre le bulletin et le jour mentionné est large. Mais selon Météo France, les températures négatives devraient épargner l’Aveyron, jeudi et vendredi. Les minimales pourraient grimper alors jusqu’à 7°C, à Villefranche et Millau. Encore une fois, d’ici là, les valeurs sont susceptibles de changer !

Plus de gelées en avril qu’en février ?

De son côté, Météo Sud-Aveyron affirme que si le scénario annoncé pour cette semaine se produit, "il devrait donc geler plus de fois en avril que durant les mois de février et mars réunis de cette année". A suivre !