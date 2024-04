Météo : jusqu’à -4,1°C ce dimanche matin en Aveyron, quelles communes ont été touchées par les gelées ?

Arrivé depuis un mois, le printemps offre parfois quelques gelées. C’est le cas en Aveyron, ce dimanche 21 avril 2024.

Le 20 mars, le printemps faisait officiellement son apparition en France. Un mois plus tard et alors que plusieurs journées de grande douceur ont bercé l’Aveyron, le département doit composer avec… des gelées matinales, ce dimanche 21 avril 2024.

La barre des – 4°C franchie

Le thermomètre s’est parfois aventuré dans de grandes profondeurs, selon les chiffres rapportés par Météo Sud-Aveyron. A Laguiole comme au col de Bonnecombe sur l’Aubrac, il a affiché… – 4,1°C ! Du côté de Sainte-Radegonde, – 4°C ont été relevés.

St-Côme, Rodez, St-Affrique…

Dans de nombreuses autres communes, des températures négatives, bien que moins prononcées, ont été tout de même recensées ce dimanche matin. Voici les relevés enregistrés par Météo Sud-Aveyron :

-3,5°C à Brameloup et au Vibal

-3°C à St-Côme d’Olt et à Olemps

-2,7°C à Alpuech

-2,5°C à St-Geniez d’Olt, à Espalion et à Monteils

-2,5°C à Murat sur Vèbre

-2,3°C à Bertholène

-2,2°C sur les hauteurs de Montlaur et à Pont de Salars

-2°C sur les hauteurs de Salles-Curan, à Laguiole et à St-Méen

-1,7°C près de Colombiès et à La Fouillade

-1,5°C à l’aéroport de Rodez, à Lanuéjols et à Vitrac en Viadène

-1°C à Coupiac et à St-Christophe Vallon

-1°C à Barre et à Nant

-0,8°C à l’aérodrome du Larzac

-0,7°C à l’aérodrome de Villefranche de Rouergue et à St-Affrique

Il a parfois fait 0°C tout rond, à Arvieu, Laissac et Massegros. Du côté de Lacroix-Barrez et Naucelle, 0,5°C ont été notés. Il a fait un petit degré à Réquista et Roquecézière, et enfin 1,5°C à Millau.

Grand soleil ce dimanche

Après le gel, le réconfort. Ce dimanche 21 avril 2024 offrira un grand soleil sur tout le département aveyronnais. Avec, dans le même temps, des températures qui feront une jolie percée. Si les maximales ne franchiront pas les 10°C à Laguiole (7°C) et Salles-Curan (9°C), ce sera nettement le cas à Saint-Affrique, où 18°C sont attendus cet après-midi.

Météo France annonce 16°C à Millau et Villefranche et 15°C à Nant, Belmont et Entraygues. Du côté de Rodez, il fera 12°C.