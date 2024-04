CARTE. Météo : retour de la vigilance neige-verglas en Occitanie ce mardi, qui est concerné et à quoi s’attendre ?

Parmi les départements placés en vigilance jaune par Météo France pour divers motifs, ce mardi 23 avril 2024, plusieurs le sont pour la neige et le verglas, en Occitanie.

Le printemps est là depuis un mois, mais il n’écarte pas pour autant la vigilance neige-verglas, activée par Météo France ce mardi 23 avril 2024. L’Occitanie est concernée.

Trois départements en jaune

13 départements sont en vigilance jaune ce mardi. Quatre le sont pour neige-verglas. Et trois d’entre eux se situent en Occitanie puisqu’en plus des Pyrénées-Atlantiques figurent donc les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l’Ariège.

13 départements en jaune, dont trois en Occitanie pour… neige-verglas ! Météo France - Capture d'écran

Jusqu’à quand ?

Comme l’indique Météo France, ces trois territoires sont déjà concernés par l’alerte et le sont au moins jusqu’à la journée du mercredi 24 avril.

À quoi s’attendre ?

Les prévisions tablent sur quelques flocons dans la matinée du côté de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées, et toute la journée à hauteur de L’Hospitalet-prés-l’Andorre, en Ariège.

Dans le sud des Hautes-Pyrénées de l’Ariège, des flocons sont attendus ce mardi 23 avril 2024. Météo France - Montage

Et pour les autres départements ?

Concernant les autres départements de la région Occitanie, aucun n’est cité par Météo France dans le cadre d’une quelconque vigilance. Au rayon national, voici les motifs en vigueur pour les territoires en jaune, ce mardi :