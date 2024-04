METEO. Gel en Aveyron : jusqu’à – 4,5°C enregistrés ce mardi matin, où a-t-il fait le plus froid ?

Le gel poursuit son règne matinal en Aveyron. Ce mardi 23 avril 2024, les températures ont, par endroits, affiché – 4,5°C.

La série se poursuit : les gelées matinales persistent en Aveyron, à l’approche de la fin du mois d’avril 2024. Ce mardi 23, le thermomètre a encore plongé.

-4,5°C au Vibal

Météo Sud-Aveyron lève rapidement le suspense à huit jours de l’arrivée du mois de mai : "Les gelées sont fréquentes et quasi générales à nouveau au lever du jour". Et à nouveau, le mercure est passé en dessous de la barre des – 4°C : il l’a atteinte à Laguiole, et l’a donc dépassée au Vibal (-4,5°C).

Brameloup, Réquista, Rodez…

Ces gelées quasi générales se traduisent donc par des températures négatives ailleurs. Voici les relevés enregistrés par Météo Sud-Aveyron :

-4°C à la Station de Ski de Laguiole

-3,7°C sur les hauteurs de Salles-Curan

-3,5°C à Brameloup et à Monteils

-3°C à Alpuech et sur les hauteurs de Ségur

-2,7°C à l’aérodrome de Villefranche de Rouergue et à Arvieu

-2,5°C à Pont de Salars, à Lanuéjols et à St-Méen

-2,4°C à Barre

-2°C à Laguiole, à La Fouillade, à St-Geniez d’Olt, à Villecomtal et à Espalion

-2°C à Réquista et à Murat sur Vèbre

-1,7°C à Montlaur

-1,5°C à Durenque, sur les hauteurs de Rieupeyroux et à Manhac

-1,5°C au Massegros

-1°C à Rodez, à Viviez, à Decazeville, à St-Christophe Vallon et à l’aérodrome du Larzac

-1°C à St-Affrique et à Roquecézière

-0,5°C à Salmiech, à Pradinas et à Baraqueville

Quelques exceptions malgré tout, avec du +1°C à Millau et +2°C à Nant.

Comme le précise Météo Sud-Aveyron, "certaines stations comme à Villefranche de Rouergue ou à Montlaur enregistre leur 4ieme jour de gel en avril. C’est autant que sur les mois de février (2 jours) et de mars (2 jours) réunis !"

Et pour la journée ?

Pour ce mardi 23 avril, le soleil va faire de belles percées en Aveyron. Si quelques nuages pourront faire leur apparition sur la partie ouest du département, les éclaircies s’imposeront partout. Jusqu’à 13°C sont attendus à Espalion, Villefranche et Saint-Affrique. Le thermomètre affichera 12°C à Entraygues, 11°C à Millau et Nant, et ne dépassera pas 10°C à Rodez (9°C).