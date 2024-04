CARTES. Météo : jusqu'à -4°C et de nombreuses gelées ce mardi 23 avril au matin, le vent du nord est toujours là

Toujours des gelées matinales du nord-est de la France au Massif Central et au Sud-Ouest, impactant notamment les cultures viticoles et arboricoles. On détaille.

"Pour un peu plus de 30 millions d’actifs, la météo de ce matin sera juste un pare-brise à gratter, (...) des doigts un peu douloureux marqués par le frimas d’un voyage en vélo ou en trottinette" : voici ce qu'écrivait ce lundi 22 avril au matin un agriculteur de Nouvelle Aquitaine, cité par le Huffington Post. Depuis plusieurs jours maintenant, la France est sous l'emprise d'un flux de nord venu de Scandinavie qui nous envoie un air très frais sous forme de vents modérés. Et des gelées matinales également modérées, mais récurrentes, qui impactent sur les cultures, la viticulture (comme en Aveyron sur les vignes de marcillac) et l'arboriculture. Une situation qui va être sensiblement la même pour le mercredi 24 avril, un très léger mieux pour jeudi, et une faible remontée des températures vendredi... mais avec le retour de pluies plus généralisées.

Mardi matin sera la journée la plus à risque de cet épisode de gel avec des pertes potentielles localement modérées mais avec de nombreuses incertitudes sur la couverture nuageuse. Le risque de gel déclinera ensuite en reculant vers l'Est (jusqu'à vendredi).

Les températures ne… pic.twitter.com/wMt7i9s4rF — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) April 22, 2024

Ce lundi 22 avril des gelées matinales ont touché une large part du territoire, du nord-est au sud-ouest. Et ce mardi 23 avril, ce sera la matinée la plus froide de la semaine, avec des gelées plus étendues jusqu'à -4°C sur tout le Massif Central et une partie du Sud-Ouest, -3°C sur le nord, l'est et une large partie centre de la France... en gros partout à l'exception de la pointe de Bretagne et des littoraux atlantique et méditerranéen, Corse comprise.

Des gelées matinales sur une large partie du pays. Capture d'écran - Météo Express

L'après-midi, les températures affichent entre 9 et 13 degrés sur le Nord et du Nord-Est au Massif central et aux Alpes (8 à Aurillac, 10 maximum en Aveyron), et 13 à 16 degrés de la Bretagne au Sud-Ouest et à la Méditerranée.

Ciel instable au sud, vigilance neige et orages

Quant au ciel, il sera variable mais plus instable sur le sud de la France, avec éclaircies et averses et des vents du nord froid entre 40 et 70 km/h, mistral et tramontane compris. De la neige en général modérée mais localement importante tombera à basse altitude sur les reliefs dès le matin et dans l'après-midi, 600 m sur le Massif Central, 800 à 900 m sur les Pyrénées, 900 à 1 000 m sur les Alpes et 1 100 m sur la Corse, où des orages éclateront dans l'après-midi, tout comme sur le sud-est qui connaît ce type de temps depuis quelques jours, avec notamment des averses de grêle ce lundi en fin d'après-midi. Nice a ainsi été hier la ville de plaine la plus froide de France avec à peine 4,4°C relevés à 18 heures.

Les vigilances jaunes

Au total 13 départements seront en vigilance jaune ce mardi 23 avril.

Trois pours les crues :

Somme

Aisne

Oise

Quatre départements des Pyrénées pour la neige et le verglas :

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Haute-Garonne

Ariège

Quatre départements pour les orages :

Alpes-Maritimes

Var

Haute-Corse

Corse-du-Sud

Et enfin trois départements alpins pour les risques d'avalanches :