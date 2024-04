Météo. Petites billes de grêle, une belle bourrasque, quelques minutes de manteau blanc sur Rodez

Une petite averse de grêle s'est invitée ce jeudi 18 avril vers 13 heures sur le Piton...

De petites billes de grêle, une belle bourrasque, et voilà les rues de Rodez qui se parent du blanc hivernal en moins d'une minute. Cela s'est produit ce jeudi 18 avril peu après 13 heures. Il fallait s'en douter, les températures et l'humidité ambiante n'annonçaient rien de bon.

Baisse des températures, humidité...

Rassurons-nous, on est toujours au printemps, la pellicule blanche s'est vite dissipée, non sans avoir provoqué quelques glissades sur les trottoirs et une prudence de bon aloi chez les automobilistes. Cette giboulée nous rappelle l'adage qui ne se dément pas: en avril ne te découvre pas d'un fil.