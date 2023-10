Vague de chaleur inhabituelle : où a-t-on dépassé les 30 °C en Aveyron en ce début octobre ?

En ce début octobre, une vague de chaleur inhabituelle pour cette période de l'année a touché la majeure partie de la France dont l'Aveyron.

En ce début octobre 2023, de nombreux records mensuels de chaleur sont tombés avec jusqu'à 35 °C sur le Villefranchois.

Météo Sud-Aveyron, sur sa page Facebook, a répertorié quelques-unes des valeurs les plus significatives en Aveyron.

Où a-t-il fait le plus chaud ?

34,9 °C à Monteils (précédent record : 30,7 °C le 2 octobre 2011)



(précédent record : 30,7 °C le 2 octobre 2011) 34,4 °C à l'aérodrome de Villefranche-de- Rouergue (précédent record : 29,7 °C le 2 octobre 2011)



(précédent record : 29,7 °C le 2 octobre 2011) 34 °C à Saint-Côme-d'Olt (précédent record : 32,8

°C le 2 octobre 2011)



(précédent record : 32,8 °C le 2 octobre 2011) 32 °C sur les hauteurs de Montlaur (précédent record : 31 °C le 2 octobre 2011)



(précédent record : 31 °C le 2 octobre 2011) 31,3 °C à Colombiès (précédent record : 27 °C le 2 octobre 2011)



(précédent record : 27 °C le 2 octobre 2011) 30,9 °C à Entraygues sur Truyère (précédent record : 30 °C le 5 octobre 2009)



à Entraygues sur Truyère (précédent record : 30 °C le 5 octobre 2009) 30,9 °C à l'aéroport de Rodez (précédent record : 28,4 °C le 5 octobre 2009)



(précédent record : 28,4 °C le 5 octobre 2009) 29,5 °C à Durenque (précédent record : 26,7 °C le 2 octobre 2011)



(précédent record : 26,7 °C le 2 octobre 2011) 29,4 °C à Soulobres (Millau) (précédent record : 28,2 °C le 2 octobre 2011)



28,9 °C à Canet-de-Salars (précédent record : 25,6 °C le 2 octobre 2011)



28,7 °C à Saint-Méen (Peux-et-Couffouleux) (précédent record : 28,2 °C le 2 octobre 2011)



28 °C à Salles-Curan (précédent record : 27,2 °C le 2 octobre 2011)



27,3 °C à Aurelle-Verlac (précédent record : 26 °C le 2 octobre 2011)



33,5 °C à Saint-Geniez-d'Olt et Firmi



32 °C à Millau



29 °C à Ségur

Toujours selon les prévisionnistes, "ces températures sont supérieures à plus de 10 °C des normales saisonnières et sont plus habituelles en plein été qu'en début d'automne" dans le département.

Nouvelle chute des températures depuis ce jeudi 5 octobre

Ce jeudi 5 octobre 2023, l'Aveyron s'est réveillé, par endroits, avec des gelées matinales et des températures négatives. Ce sont -0,7 °C qui ont été enregistrés sur le Larzac près du hameau de Prévinquières (Cornus) comme le relate encore Météo Sud-Aveyron.