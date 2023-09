Météo : un record de température vieux de 36 ans a été pulvérisé à Rodez, dans la nuit de lundi à mardi

Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 septembre 2023, un record de température a été pulvérisé à Rodez !

Les températures continuent de grimper, en cette semaine de rentrée scolaire en France. Si des valeurs supérieures à 30 degrés ponctuent les après-midi, le mercure reste aussi élevé en plein coeur de la nuit. C'est le cas à Rodez, où un record vient tout juste d'être battu !

"Une nuit tropicale"

Durant la matinée de ce mardi 5 septembre, Keraunos a parlé d'une "nuit tropicale" sur certains secteurs, avec des températures minimales supérieures à 20 degrés. L'observatoire français évoque même "des records mensuels de douceur nocturne battus" dans plusieurs communes. Et parmi les villes mentionnées : Aurillac, Clermont-Ferrand, Lyon, Angoulême... et Rodez !

Nuit tropicale (Tn > 20°C) sur certains secteurs avec des records mensuels de douceur nocturne battus à Aurillac, Rodez, Clermont-Ferrand, Lyon Saint-Exupéry ou bien encore Angoulême. #chaleur pic.twitter.com/jeI28qtI4R — Keraunos (@KeraunosObs) September 5, 2023

21,9°C !

Le météorologiste Guillaume Séchet renchérit. Et donne un chiffre concernant le Piton : 21,9°C ! C'est la température minimale qui a été enregistrée dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 septembre 2023. Et autant dire que le précédent record pour un septième mois de l'année a été pulvérisé. Datant du 14 septembre 1987, il était... de 20,5°C. Soit, donc, une différence de 1,4°C par rapport à la dernière donnée la plus élevée !

À Aurillac, la nouvelle température record notée dans cette même nuit du 4 au 5 septembre, est de 20,9°C. Elle est aussi nettement supérieure au précédent record, de 19,1°C. Il avait été atteint le 13 septembre 2016.

#chaleur Des #records \ud83c\udfc6 T°C\ud83c\udf21\ufe0fmini élevées pour un mois de septembre ont été battus ou égalés :

\u25b6\ufe0f22,3°C à LYON-ST EXUPERY (précédent record 22°C le 06/09/2022)

\u25b6\ufe0f21,9°C à RODEZ (20,5°C le 14/09/1987)

\u25b6\ufe0f20,9°C à AURILLAC (19.1°C le 13/09/2016)

Carte >> https://t.co/0Fy5ijVDaU pic.twitter.com/Dp950vNySy — Guillaume Séchet (@Meteovilles) September 5, 2023

Encore une journée de chaleur

Ce mardi 5 septembre 2023, le mercure grimpera encore en flèche, dans une grande partie de la France. Si l'Aveyron ne fait pas partie des 43 départements placés en vigilance jaune canicule, il verra tout de même les températures basculer au-dessus des 30°C : ce sera le cas à Villefranche-de-Rouergue et Entraygues-sur-Truyère (34°C), Espalion, Millau (32°C) et Saint-Affrique (31°C). Du côté de Rodez et de La Salvetat-Peyralès, Météo France prévoit 30°C tout rond.