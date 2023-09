Vague de chaleur : où va-t-il faire le plus chaud en Occitanie la semaine de la rentrée des classes ?

Une vague de chaleur tardive s'installe toute la semaine.

21 départements sont placés en vigilance canicule par Météo France ce lundi 4 septembre 2023, jour de rentrée des classes. Une vague de chaleur tardive devrait couver sur le pays presque toute la semaine, les températures vont régulièrement dépasser les 30°C.

Aucune vigilance ne guette l'Aveyron pour l'instant, mais les températures n'en resteront pas moins élevées. Les maximales pourront atteindre les 37°C à Villefranche-de-Rouergue dans l'après-midi, 36°C à Entraygues-sur-Truyère, 34°C à Millau ou encore 33°C à Espalion et Rodez. La barre des 30°C sera dépassée ou frôlée partout dans le département ce lundi.

La nuit restera très douce, Météo France prévoit plus de 20°C à Rodez, Villefranche-de-Rouergue, Millau, Laguiole ou encore Réquista. Le mercure pourra varier entre 30 et 36°C les après-midi pour le reste de la semaine, et le soleil devrait régner sans partage jusqu'au week-end.

Où il fera le plus chaud dans le reste de l'Occitanie

Le pic de chaleur devrait être atteint en Nouvelle-Aquitaine, les températures pourraient monter jusqu'à 38°C. Il fera également très chaud dans les départements limitrophes, notamment à Cahors (Lot) avec 35°C, à Montauban (Tarn-et-Garonne) avec 34°C ou à Auch (Gers) avec 33°C.

Il fera également très chaud à Albi (Tarn) avec 34°C et Toulouse (Haute-Garonne) et Nîmes (Gard) avec 33°C. Le seuil des 30°C sera atteint dans le reste de la région, sauf aux pieds des Pyrénées où le mercure affichera autour de 26°C.

Le même scénario, avec les fortes chaleurs, devrait se répéter tous les jours jusqu'au week-end.