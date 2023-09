Rentrée scolaire : ce qui change pour les 41 000 élèves et étudiants qui retrouvent l'école en Aveyron

Les vacances, c'est fini ! Voici les nouveautés auxquelles doivent s'attendre les élèves qui reprennent le chemin de l'école.

41 000 élèves et étudiants reprennent le chemin de l'école ce lundi 4 septembre 2023 en Aveyron. Dans le premier degré, ils seront 16 085 à retrouver leur établissement public et 5 041 dans les établissements privés sous contrat. Pour le second degré, l'Aveyron compte 12 788 élèves dans le public et 7 222 dans les collèges sous contrat. Sans oublier les 4 200 enseignants et personnels administratifs qui font leur rentrée.

Ce qui change dans les transports

Au regard des emplois du temps de tous ces élèves dans les collèges et lycées de la ville, Rodez Agglomération et Agglobus ont décidé d’avancer l’horaire des bus chargés du ramassage scolaire afin de permettre au maximum de ces élèves de rallier les pôles d’échanges multimodaux à 17 h 30. "Cela évitera de voir des collégiens obligés de rentrer tard le soir chez eux. C’est un changement important qui va dans le bon sens" souligne Ronan Feunteun, directeur de la Satar, qui exploite la ligne.

La gratuité des trains et des cars régionaux liO a aussi été étendue par la Région Occitanie et s'adresse maintenant aux jeunes de 12 à 26 ans. Un million de jeunes sont concernés.

Les annonces de Gabriel Attal, ministre de l'Education

Le nouveau ministre de l'Education, Gabriel Attal, a fait plusieurs annonces qui sont tout autant de changements pour les écoliers, lors d'un point presse de pré-rentrée, lundi 28 août 2023. On vous résume ce qui va changer, d'abord dans le premier degré :

de nouveaux dédoublements des classes de grande section de maternelle en zone d'éducation prioritaire (ZEP)

plafonnement à 24 élèves des classes de grande section, de CP et de CE1

nouvelles évaluations en CM1, qui serviront à mesurer "les difficultés de chaque élève dès le début de l'année scolaire"

mise en place d'une pratique renforcée de lectures de textes longs dès le CM1

les élèves de CM2 devront produire au moins un texte écrit par semaine

renforcement des mesures de soutien scolaire

Au collège :

une heure de "soutien et d'approfondissement" en français et en mathématiques supplémentaire dès la 6e

nouvelles évaluations en français et en mathématiques en 4e

deux heures de sport supplémentaires au planning en 4e

Au lycée :

les épreuves de spécialité du Bac vont être re-déplacées de mars en juin

retour des mathématiques au planning pour tous les élèves de 1ère

Tarifs gelés pour les repas et logements étudiants

Les tarifs de restauration sont gelés pour l'année universitaire 2023-2024. Les Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) proposeront deux tarifs : une tarification à 3,30 €, et une tarification à 1 € pour les étudiants boursiers ou non-boursiers précaires.

Les tarifs des logements Crous seront également gelés pour les 175 000 logements proposés en tarification sociale.