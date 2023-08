Rentrée des classes : interdiction de l'abaya, vacances réduites, prix des fournitures, les annonces de Gabriel Attal

À une semaine de la rentrée des classes 2023-2024, le nouveau ministre de l'Education, Gabriel Attal, a annoncé, ce dimanche 27 août, une série de mesures.

Le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, était l'invitée ce dimanche 27 août 2023 du JT de 20 h sur TF1.

Les épreuves de spécialités du bac décalées en juin

Gabriel Attal a confirmé que les épreuves de spécialité du baccalauréat se dérouleraient en juin, et non plus en mars comme lors de l'année scolaire écoulée, revenant comme attendu sur une mesure de la réforme engagée par son prédécesseur Jean-Michel Blanquer.

Le président Emmanuel Macron a annoncé dans un entretien au Point publié mercredi dernier des "ajustements" de la réforme du baccalauréat mise en place par son gouvernement. "On ne peut pas avoir des épreuves si tôt dans l'année", a-t-il dit à propos des épreuves de contrôle continu au cours de l'année scolaire, indiquant que Gabriel Attal effectuerait sous quelques jours des annonces à ce sujet.

Invité du journal de 20 Heures de TF1, le ministre de l'Education nationale a déclaré "qu'il faut garder ce qui fonctionne et enlever ce qui ne fonctionne pas", alors que la tenue en mars des épreuves de spécialité du baccalauréat avait engendré des critiques de la part d'enseignants et de parents d'élèves. Il a souligné la volonté de "garder intacte" la mobilisation des élèves.

Le port de l'abaya à l'école interdit

Par ailleurs, Gabriel Attal a annoncé avoir "décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école", notant le rôle central de la laïcité. Une décision prise au nom de la laïcité et censée mettre fin aux controverses autour de cette longue robe traditionnelle portée par certaines élèves musulmanes.

\ud83d\udd34 "L'abaya ne pourra plus être portée à l'école", annonce @GabrielAttal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse



\u25b6 #LE20H d'@ACCoudray pic.twitter.com/93bIbkSd02 — TF1Info (@TF1Info) August 27, 2023

Le ministre, qui avait dès sa prise de fonction cet été souhaiter la fermeté sur les questions de laïcité, avait jugé qu'aller à l'école en abaya était "un geste religieux, visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l'Ecole", promettant la fermeté à ce sujet.

"Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable d'identifier la religion des élèves en les regardant", a-t-il expliqué dimanche sur TF1.

En 150 € et 250 € en plus pour les enseignants

Il a aussi déclaré que chaque enseignant gagnerait à la rentrée scolaire entre 150 et 250 € de plus que lors de l'année écoulée.

Cette mesure vise notamment à réduire le non-remplacement des enseignants absents.

\ud83d\udd34 "Chaque enseignant, sans condition, gagnera entre 125 et 250 euros nets de plus par mois à la rentrée", annonce @GabrielAttal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse



\u25b6 #LE20H d'@ACCoudray pic.twitter.com/2XoHmgFIQI — TF1Info (@TF1Info) August 27, 2023

Le ministre a constaté que chaque année, "15 millions d’heures étaient perdues pour nos élèves". Pour pallier ces absences de courte durée, il "faut attirer plus d’enseignants".

Par ailleurs, pour éviter les absences de courte durée, le ministre va procéder à des "allègements de contraintes administratives" qui représenteraient "la moitié des absences de courte durée" que ce soit des "formations ou des réunions pédagogiques".

Enfin, la dernière solution évoquée est de "mieux valoriser financièrement les enseignants qui remplacent un collègue absent".

Les listes de fourniture à des prix raisonnables

Dans un contexte d'inflation, le ministre a exprimé sa préoccupation pour les classes moyennes, quand bien même il a rappelé que l'allocation de rentrée scolaire avait été revalorisée.

"Je veux qu'on simplifie les listes de fournitures, et je veux qu'on trouve une organisation pour qu'avec l'Education nationale, les parents puissent acheter des fournitures avec des prix de gros", a-t-il dit sur TF1.