Rentrée : Toussaint, Noël, hiver, printemps, été... voici les dates des vacances de l'année scolaire 2023/2024

Après deux mois de vacances, tous les enfants et adolescents, de la maternelle au lycée vont reprendre le chemin de la rentrée scolaire le lundi 4 septembre 2023.

Le calendrier de l'année scolaire 2023/2024 est désormais disponible.

Vacances de la Toussaint

Du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 2023 pour l'ensemble des zones scolaires.

Vacances de Noël

Du samedi 23 décembre 2023 au lundi 8 janvier 2024, là aussi pour tous les élèves.

Ces deux premières périodes de congés sont communes à toutes les zones. Ensuite, les vacances sont réparties par zone pour délimiter le territoire français : Zones A, B ou C. Pour rappel, la Zone A correspond aux académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. La zone B aux académies d'Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg. Enfin, la zone C correspond aux académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Vacances d'hiver

- Du samedi 10 février au lundi 26 février 2024 pour les élèves situés dans la zone C,

- du samedi 17 février au lundi 4 mars 2024 pour la zone A,

- du samedi 24 février au lundi 11 mars 2024 pour les élèves de la zone B.

Vacances de printemps

- Du samedi 6 avril au lundi 22 avril 2024 pour la zone C,

- du samedi 13 avril au lundi 29 avril 2024 pour la zone A,

- du samedi 20 avril au lundi 6 mai 2024 pour la zone B.

Vacances d'été

- À partir du samedi 6 juillet 2024.

Des calendriers spécifiques existent pour la Corse, les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer. Ils sont disponibles sur le site du ministère de l'Éducation nationale.